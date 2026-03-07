Se han recuperado 54 motos en el operativo «Moto Segura»

Los filtros de revisión se realizan de manera sorpresiva en principales avenidas de la ciudad, para con ello no alertar a la ciudadanía.

Por Jesús Berlanga

Expreso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El operativo «Moto Segura» ha dejado la detención y puesta a disposición del Ministerio Público 54 motocicletas por robo, así cómo alteración de números de serie entre otras irregularidades.

Dicho operativo se lleva en forma constante desde el mes de Noviembre del año pasado, y en él participan agentes de la Guardia Estatal, Tránsito Estatal y Tránsito Municipal, dejando cómo resultado diario desde 10 hasta 35 unidades aseguradas.

Según el informe, se recogen principalmente motocicletas que no cuentan con placas de circulación, ni documentación alguna, así cómo aquellas que presenten alteraciones en sus números de serie, o modificaciones que estén fuera de la ley.

La finalidad del operativo «Moto Segura» es sacar de circulación a las unidades que están fuera del marco de la ley, además de evitar con ello se realicen actos delicitivos en dichos vehículos ligeros de dos ruedas.

En los últimos días fueron detenidos dos motociclistas que cayeron en el operativo, y sus motocicletas contaban con reporte de robo.

En los patios de la delegación de Tránsito hay cerca de 400 motocicletas que no han sido reclamabas por sus propietarios, muchos de ellos por falta de documentación al comprar unidades baratas por el mismo hecho de no contar con papeles.

Cabe mencionar que dicho operativo no es recaudatorio, pues al pasar a la oficina Fiscal para sacar las placas, pueden ir a recogerlas a la dirección de Tránsito sin costo alguno por grúa o corralón.