Delatan nuevas invasiones de áreas verdes

Son cuatro las invasiones denunciadas en la ciudad

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Autoridades municipales han detectado cuatro nuevas invasiones en áreas verdes de colonias de Ciudad Victoria, informó el regidor Alfredo Vanzzini Aguiñaga, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Asentamientos Humanos y Panteones del Cabildo.

Explicó que la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio, en coordinación con integrantes del Cabildo, trabaja en la supervisión y recuperación de estos espacios, aunque reconoció que la situación es compleja, ya que no es posible desalojar a las personas sin ofrecerles una alternativa.

El regidor reveló que actualmente existen 65 asentamientos irregulares en la capital del estado, algunos de ellos con nuevas invasiones.

Señaló que la Secretaría de Desarrollo Urbano realiza revisiones para conocer las causas de estos asentamientos y determinar posibles soluciones.

“Hay colonias como la Constitución del 17 que se encuentran dentro de un área natural protegida, donde es muy difícil cambiar el uso de suelo para regularizar la situación”, explicó.

Entre las invasiones detectadas durante la actual administración se encuentran algunas ubicadas en márgenes del río, en el bulevar y otra en la colonia Vamos Tamaulipas, principalmente en áreas verdes de colonias ya regularizadas.

Vanzzini Aguiñaga indicó que hasta el momento no se han realizado desalojos, debido a que se busca actuar con sentido social.

“Podríamos hacerlo, pero eso implicaría prácticamente dejar a las familias en la calle. Se tiene que encontrar una solución que sea justa y que no afecte a las personas”, señaló.

Como ejemplo mencionó el caso de Casas Blancas, donde algunos líderes han intentado invadir un terreno privado argumentando necesidad de vivienda.

“Tenemos que respetar el derecho de terceros; no es posible llegar a invadir propiedades”, puntualizó.

Añadió que algunas demandas han sido presentadas por particulares ante tribunales para defender su propiedad, mientras que la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal se encarga de vigilar las áreas verdes y evitar nuevas invasiones.

También destacó el rescate de un área verde ubicada entre los fraccionamientos Sierra Madre, Sierra Ventana, Imperial y la colonia Tecnológico, donde anteriormente operaba un taller mecánico que funcionaba como yonque.