Escudo de doble vista

Cd. Victoria, Tam.- No se necesita simpatizar con DONALD TRUMP para advertir que sus planes para Latinoamérica merecen atención pues auguran riesgos, además de ser planteados con una insolencia que asusta.

Los 45 minutos del video inaugural en la primera cumbre antinarco de Florida son y serán referencia para entender lo que se avecina. Con traducción automática pueden ser vistos en #YouTube con un doblaje al español operado por inteligencia artificial y muy cercano a la voz rasposa de DONALD (https://tinyl.co/4P1h).

Hubo 12 presidentes en la reunión “Escudo de las Américas”, nombre de la alianza multinacional inaugurada este sábado con dos propósitos: (1) El explícito, implantar una estrategia unificada contra las organizaciones criminales y (2) el implícito, confrontar a los gobiernos de izquierda que han florecidos en la región desde los noventas.

Anunció TRUMP su aceptación oficial de la venezolana DELCY RODRÍGUEZ como sucesora formal de MADURO. Traición histórica consumada por una exmilitante radical del chavismo, reciclada hoy como articuladora de la Casa Blanca.

Desde luego, no está sola. La compra de voluntades incluyó, por lo menos, al general VLADIMIR PADRINO, jefe del ejército y también a la bestia negra del equipo, DIOSDADO CABELLO.

Se antoja inminente una acción en Cuba si fracasan la negociaciones de MARCO RUBIO con La Habana. Sin confirmar, un hijo del comandante RAÚL CASTRO podría encabezar la transición.

AUSENCIAS PRESENTES

Significativo el perfil conservador de los invitados (BUKELE y MILEI, al frente) y la filiación opuesta de los ausentes: LULA de Brasil, PETRO de Colombia y SHEINBAUM de México. También a paradoja. Siendo un tema fronterizo, fueron excluidos México y Canadá, los dos países limítrofes con Estados Unidos.

No asistió CLAUDIA en persona, pero sí figura en el discurso de TRUMP cuando se refiere a ella con halagos que parecen cuchillos. Dijo que le “agrada mucho la presidenta”, es “muy buena persona”, “una mujer hermosa” y de “hermosa voz”. Luego citaría alguno de sus intercambios con ella.

-“Presidenta, Presidenta, Presidenta”, yo le digo, “déjeme erradicar los cárteles”. A lo que la mexicana le habría respondido: -“No, no, no, por favor, Presidente”.

Zalamerías de TRUMP, a menudo preámbulo de reclamos severos. Estilo semejante al de AMLO cuando usaba su frase “con todo respeto”, antes de desahogar su cólera. En su “speech” de Miami, DONALD calificó a México como el «epicentro de la violencia de los cárteles», que «están tomando ese país».

Eso fue el viernes 6, en el Club de Golf de su propiedad, el Trump Doral Resort de Miami. Al día siguiente, sábado, en gira por Ixtapaluca, CLAUDIA ofreció una respuesta sonriente y breve:

-“Cabeza fría”, para añadir: “ya el lunes, con calma.”

VA DE REGRESO

Escrita esta columna a media tarde del domingo, reina en los medios la expectativa de una respuesta sustancial en la conferencia matutina próxima. Frente a TRUMP (y AMLO) las posturas de SHEINBAUM han hablado con hechos, no con palabras. Las tres cuerdas de reos fueron más sustantivas que cualquier discurso.

En las últimas dos semanas, desde la caída del “Mencho” OSEGUERA el domingo 22 de febrero, los golpes al crimen organizado observan una línea de continuidad. Dos de ellos relacionados con Tamaulipas.

La captura en Matamoros de ANTONIO GUADALUPE «N» («Lexus») líder de la “Operativa Ranger”, célula de “Los Ciclones”, el día 27 de febrero. Y el arresto de ROBERTO, «Beto», BAZÁN, operador del mismo cartel, la noche del viernes 6 de marzo, en Salamanca.

Lo cual llamó la atención al ser festejado por la migra americana (ICE) en la red de XTwitter, como si fuera mérito propio. Luego se habló de un operativo conjunto del gobierno mexicano, donde las agencias gringas (ICE, DEA) dieron, tan solo, el soporte informativo. Colaboración sin sometimiento, en efecto.

PROYECTO CONTINENTAL

La cumbre de Miami vale para el análisis estratégico y el diseño de escenarios. El derrocamiento de MADURO el pasado 3 de enero profundiza la derechización regional como tendencia.

Más ejemplos, el triunfo en Chile del conservador JOSÉ ANTONIO KAST (ganó en noviembre, asume este marzo), el ruidoso ascenso de JAVIER MILEI en Argentina (2023) y la consolidación del salvadoreño NAYIB BUKELE (electo en 2019, reelecto en 2024).

Amén de SANTIAGO PEÑA (Paraguay, 2023), DANIEL NOBOA (Ecuador, interino en 2023, votado en 2025), NASRY ASFURA (Honduras, 2026) y LAURA FERNÁNDEZ (Costa Rica, 2026), quien asume en mayo.

En Colombia la primera vuelta es el 31 del mismo mayo. Una encuesta española otorga un 38% al oficialista de izquierda IVÁN CEPEDA y un 23% al conservador ABELARDO DE LA ESPRIELLA. Más el puñado de aspirantes menores, sin duda decisivos en una eventual segunda vuelta.

Este abril sigue Perú (oiga usted) un auténtico jeroglífico para los especialistas. País donde destituir y enjaular presidentes es deporte nacional. Compiten ahora (ver para creer) 36 candidatos. El puntero, RAFAEL LÓPEZ, tiene 12.7%. La segunda, KEIKO FUJIMORI, anda en 8.0%, ambos de derecha.

De ahí para abajo, todo un mosaico. Por alguna razón, me vino a la cabeza la astrología, quizás porque en casos así resulta más útil que la estadística