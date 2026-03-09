Morena, votos a nivel de calle

POLVO DEL CAMINO/ MAX ÁVILA

Por. Max Ávila

Los candidatos a cargos de elección tendrán que hacerse de buenos zapatos o tenis, y un morral con propaganda para ganarse el voto casa por casa. Recién lo dijo Doña Claudia en referencia a la iniciativa de reforma electoral, aunque más bien pareció dirigida a los aspirantes de su partido. Y es que para nadie es secreto que la mayoría de quienes obtuvieron o pretenden poder a través de Morena, aprovechan el trabajo realizado desde Palacio Nacional tanto en el anterior como en el presente sexenio.

Ni como negar que aquellos que persiguen cargos a concretar en las elecciones del próximo año, simplemente se cuelgan de lo que significó la lucha sostenida por AMLO y sus partidarios por más de treinta años que al final de cuentas permitió el arribo a la Presidencia de la República y a más de una veintena de gubernaturas, además desde luego, del control del Congreso de la Unión, aunque con sus asegunes por el pataleo y berrinches de los aliados PT y Verde Ecologista cuyas dirigencias “no la brincan sin huarache”.

La recomendación de La Jefa tiene que ver con la importancia de que la llamada “representación popular” (que hasta ahora ha sido un mito por no llamarlo engaño o fraude), cumpla realmente con el compromiso que implica el voto ciudadano. En especial los morenistas perdidos en pleitos y ambiciones muy alejadas del objetivo de reconstruir o transformar a la nación en todos los sentidos. Han sido vergonzosas las situaciones donde muchos aparecen cual vulgares pandilleros enfrentados en cualquier callejón sin salida.

Es una burla que la concepción de la vieja política siga imperando en Morena donde como sabéis, la inmoralidad es práctica común. Sea que tiene más peso la condición humana de vivir del presupuesto que la convicción de servir. Es la rebatinga por obtener posiciones que garanticen comodidad, influencia y sobre todo riqueza lograda mediante negocios turbios o de plano imitando a las ratas que por la noche salen a robar lo que pueden.

Disculpe, pero buena parte de quienes trascienden gracias al partido creado por AMLO no tienen la menor intención de cumplir promesas, al contrario. Ejemplos vivos son las ciudades destruidas y ciertos estados abandonados por gobernantes negligentes y frívolos que suponen la abundancia como derecho divino y hasta creen que el poder es para siempre. Ahí los vemos rodeados de “guaruras” obligando a forzados aplausos, trepados en lujosos carruajes imitando a la rancia monarquía enfermiza y putrefacta que sobrevive en otros países, y desde luego, gastando a manos llenas el dinero de los contribuyentes que pierden la esperanza de mejores servicios en su comunidad. Señoras, señores, esto no es ningún proyecto transformador sino la nueva edición corregida y aumentada del tratado de corrupción de la administración pública. Hay excepciones, escasas, pero las hay, que de alguna manera alumbran la esperanza de que las cosas cambien como urgente milagro que requiere la nación.

He aquí la importancia del llamado presidencial para aquellos(as) que buscan cargos de elección. Hay que salir a la calle, platicar con todo mundo y ganarse la confianza, aunque lo mero bueno será no olvidar los compromisos contraídos en el trato cara a cara con la gente. Doña Claudia, sabe, bien que sabe, que la 4T está en riesgo por la sencilla razón de que a Morena llegaron y siguen llegando aventureros para los que no hay filtros que lo eviten cuando las dirigencias son apáticas, mediocres y carentes de solidaridad con los grandes proyectos nacionales. Y ni modo que sea invento.

SUCEDE QUE

Mientras Morena disfruta y abusa del poder, la derecha y los traidores velan armas alentados por Trump a quien no gusta la Izquierda que gobierna México.

Y hasta la próxima.