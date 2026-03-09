‘Plan b’ de Sheinbaum

GOLPE A GOLPE/ JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Por Juan Sánchez Mendoza

La estrategia presidencial, en caso de no aprobarse su iniciativa de reforma electoral, contempla un ‘Plan b’, cuyo propósito primario sería acarrear más votos para Movimiento Regeneración Nacional (morena), considerando que la alianza con el PT y el PVEM se rompería, promoviendo la adecuación de tiempos entrar en vigor la ley secundaria de revocación de mandato.

Es decir, al contar con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados (la mitad más uno de los legisladores presentes) Claudia Sheinbaum Pardo aparecería en el paquete de boletas del proceso electoral de 2027. Y por la alta popularidad que tiene entre los beneficiarios de los programas sociales (alrededor de 43 millones) se deduce que un gran porcentaje la apoyaría; y votaría por los candidatos a distintos cargos del membrete guinda, ¡aún sin conocerlos!

Además, contempla atrasar la elección de juzgadores hasta el 2028, a fin de no confundir al electorado en su objetivo de lograr ‘el carro completo’ que otrora distinguiera al partido tricolor.

Ha circulado la versión de que mañana (marzo 10) se aprobará, en las comisiones legislativas de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral, la iniciativa presidencial para enmendar el marco jurídico y que el dictamen será llevado al pleno legislativo, un día después, para ser votada, pese a la propuesta de Ricardo Monreal Ávila de evitar que se vote fast track para no generar suspicacias, pues, según ha dicho, hay tiempo aún para analizarla, discutirla y enmendarla en comisiones.

Sin embargo, los partidos Verde Ecologista de México y Del Trabajo, a la fecha muestran inconformidad por la reducción presupuestal para gastos ordinarios, la propuesta de eliminar 32 senadores plurinominales y cambiar el método selectivo de los 200 diputados de representación proporcional.

De ahí la prisa que tendría la Presidenta de México para promover sus nuevas iniciativas de reforma a leyes secundarias, pues éstas deberían ser aprobadas antes de instalarse el proceso electoral 2026-2027.

Como fuere, sobre la reforma electoral de Claudia asoma la doblez del senador Manuel Velasco Coello, quien está de acuerdo con el 95 por ciento del contenido, según ha dicho, públicamente, pero, ‘una golondrina no hace verano’.

Los partidos opositores –PAN, PRI, MC–, mantienen su postura de no avalarla.

Entonces, ¿qué camino le queda a la Presidenta?

Sólo tiene dos: 1) ‘Negociar’ las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027 –como en 2016 lo hiciera Enrique Peña Nieto, entregándole a sus opositores algunas (como es el caso de Tamaulipas) para lograr la reforma energética–, o 2) Romper con sus aliados, no cediendo a sus chantajes.

Considero que optaría por lo segundo, pues ya advirtió que de resultar adversa la votación legislativa a su iniciativa, no significaría una derrota, ya que ella cumplió el compromiso que le hizo al pueblo.

Esa situación lleva a suponer que la minoría pesa más que la mayoría, por el momento.

Carmen Lilia aporta

La inclusión de Carmen Lilia Canturosas Villarreal en el encuentro entre las 100 mujeres líderes de México convocado por El Universal y la Universidad Panamericana (desarrollado en la Ciudad de México) es un reconocimiento harto merecido.

Y pone en alto a Tamaulipas. Pero también a Nuevo Laredo, donde es alcaldesa.

En la selección de las damas, se privilegió su aportación y talento para contribuir a la transformación social, política y económica de México. Y, por cierto, del mundo entero, pues cada una de ellas, en su quehacer cotidiano ha contribuido para erradicar la desigualdad y la injusticia, estableciendo un desprendimiento claro de esos y otros ‘cánceres’.

El encuentro denominado ‘100 Mujeres Líderes’, se dio en vísperas del del Día Internacional de la Mujer (marzo 8), marcando especial importancia porque en éste no influyeron recomendaciones oficialistas. Simplemente se convocó a las damas que trascienden en diversas materias.

En su oportunidad, la edil neolaredense comentó que para ella es un honor compartir este espacio con mujeres que, desde distintos ámbitos, están haciendo historia y demostrando que el liderazgo femenino es una fuerza transformadora en la vida pública.

Por cierto, ha impulsado una visión estratégica que reconoce el papel de Nuevo Laredo como principal puerto terrestre de comercio exterior entre México y Estados Unidos, promoviendo proyectos para fortalecer el comercio internacional, la infraestructura y la cooperación con autoridades del estado de Texas.

Prohibición de celulares

El proyecto de prohibir el uso de teléfonos celulares a los escolapios, en las instalaciones educativas, es una medida sana –largamente reclamado ante las autoridades por los paterfamilias–, así que ningún funcionario de nuevo cuño debe colgarse medallas ajenas.

En el Foro Nacional llamado ‘Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental’, fue planteado analizan y regular el uso de telefonía celular en planteles educativos.

Y, aunque no se ha determinado su prohibición, aún, es bien vista por los paterfamilias.