Toman las calles para exigir justicia

Distintos municipios de Tamaulipas se tiñeron de morado con las manifestaciones de mujeres para denunciar la violencia de género que sufren

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Miles de mujeres marcharon por las calles de Tamaulipas para exigir justicia por las diferentes violencias que cada día sufren las mujeres de todas las edades.

En Victoria, Tampico, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y otros municipios, se realizaron concentraciones en las que lanzaron consignas como “Justicia para las gimnastas”, “las niñas no se tocan”, “amiga yo te creo”.

En Victoria, la concentración de feministas, madres buscadoras, doctoras, niñas, niños y de organizaciones civiles, inició a las 15:00 horas en el Patinadero del estadio Marte R. Gómez.

La marcha avanzó por la avenida Francisco I. Madero (calle 17) donde las mujeres vistiendo de color morado, convertido en el símbolo representativo del movimiento feminista.

Otras vistiendo o portando una pañoleta verde como símbolo de la lucha por los derechos reproductivos y algunas más vistiendo de negro, quienes se encargaron de la coordinación y resguardo de las mujeres que este domingo salieron a las calles a marchar por sus hijas, hermanas, madres y por ellas mismas.

Portando cartulinas y mantas con consignas para exigir justicia, memoria histórica y apoyo a la lucha por la igualdad de todas las mujeres, las feministas continuaron su marcha hasta llegar al Paseo Pedro J. Méndez.

En el 17 Méndez hicieron una parada, allí dos mujeres tomaron el micrófono para denunciar el acoso laboral que sufrieron por parte de sus empleadores, servidores públicos del Poder Judicial del Estado, que violentaron sus derechos laborales.

La mujer que dijo tenía ya 16 años de buscar justicia, denunció la falsificación de documentos para señalar presuntas faltas y poder tener una justificación para correrla.

Con la voz entrecortada, señaló que el pasado mes de octubre su esposo falleció a causa de un flamazo del boiler, explicando que no tenían dinero para comprar un calentador eléctrico, mientras ella apenas se recupera de una fractura en su pie.

“Ningún presidente de Tribunal, ni nadie, tiene la capacidad para juzgar, tomar mi expediente y revisar todo lo que están encubriendo”, señalando que ha entregado escritos para pedir le revisen su caso, sin encontrar eco.

Otra mujer denunció el acoso laboral en Teléfonos de México (Telmex), “me dejaron sin sueldo desde 2022, murió mi mamá, mi papá y me dejaron sin nada”, señalando que no ha podido resolver una pensión.

“Te someten para callarte, mi mano, así me la dejaron”, señaló mostrando una lesión en su mano izquierda que le impide moverla, “estoy cansada, ya no creo en las autoridades, estoy fastidiada de ser hostigada y maltratada y que no se haga justicia”.

Denunció que en la empresa sufrió acoso laboral y sexual, sin embargo, nunca fue apoyada por sus empleadores y, por el contrario, finalmente la corrieron sin recibir alguna indemnización.

En ese punto, se colgó un tendedero con los nombres de violentadores con lo que buscan evidenciar las diferentes agresiones que sufren las mujeres, entre otras por acoso sexual, violación, agresiones físicas, deudores alimenticios, entre otros.

Finalmente, el contingente se dirigió a la concha acústica donde más mujeres realizaron demandas de justicia.

Marchas en todo el estado

En Tampico se llevó a cabo la marcha más numerosa, con cerca de 3,000 mujeres participantes que clamaron justicia. La manifestación culminó con una concentración en la Plaza de Armas.

En Nuevo Laredo, cerca de 300 mujeres se concentraron en la Plaza Hidalgo, hicieron primero un pase de lista de los nombres de las más de 100 víctimas de feminicidio en el país.

Iniciaron la marcha que avanzó por la avenida Guerrero que las llevó frente al palacio municipal, donde un tendedero de denuncias puso en evidencia a hombres violentadores.

«Tranquila, hermana, esta es tu manada», sobrevivientes de violencia, madres buscadoras, madres con infancias, personas con discapacidad, adultos de la tercera edad y personas neurodivergentes, pintaron de morado las calles.

Finalmente frente al monumento a Benito Juárez, se encendieron velas en una vigilia donde se honró la memoria de las mujeres que ya no están.

En Reynosa, también se escuchó la exigencia para detener los abusos y violencia contra las mujeres, desapariciones y feminicidios que han llevado a esta ciudad a estar en los primeros lugares en el país como las más peligrosas para las damas.

Iniciaron en la plaza Miguel Hidalgo para avanzar por la avenida Pedro J. Méndez y llegar a la plaza Niños Héroes, donde las mujeres compartieron testimonios sobre las violencias sufridas.

En Matamoros las mujeres se reunieron en el bordo del Río Bravo para dar inicio a la marcha y alzar la voz por las mujeres desaparecidas, pero también por aquellas a las que le han cortado la vida.

Con una manta para exigir justicia para Leslie Alejandra y su bebé, asesinados el 11 de mayo de 2023 en esta ciudad por su novio, el contingente exigió la pena máxima para su feminicida.

Las mujeres y hombres continuaron su marcha lanzando consignas contra el Gobierno, pero también exigiendo seguridad para niñas y mujeres, caminando por las calles de la zona centro.

Ya en la plaza Allende del municipio, las mujeres pegaron algunas fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas o en apoyo de aquellas que no tienen voz.