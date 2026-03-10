Aire polar bajará el calor en Tamaulipas a partir del jueves

Se espera un cambio en el clima en Tamaulipas a partir de este jueves 12 de marzo, con la llegada de una masa de aire polar asociada a un frente frío que provocaría una disminución en las temperaturas y aumento en la posibilidad de lluvias y tormentas en algunas zonas del estado

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un cambio en el clima se espera en Tamaulipas a partir del jueves 12 de marzo, cuando la llegada de una masa de aire polar asociada a un frente frío provoque una disminución en las temperaturas y aumenta la posibilidad de lluvias y tormentas en algunas zonas del estado.

De acuerdo con el último reporte de la página «Meteorología México», este sistema viene descendiendo desde Estados Unidos y avanzará hacia el noreste del país, entrando directamente por la región donde se ubica Tamaulipas.

En una imagen publicada por estos expertos en el clima, se observa una amplia masa de aire frío que se extiende hacia el Golfo de México, empujada por un sistema de alta presión que traerá los efectos antes mencionados a nuestra región.

Y por su ubicación geográfica, Tamaulipas aparece dentro de la zona donde el aire polar tendrá mayor influencia, ya que el frente frío se desplazará justo hacia el noreste del país y el litoral del Golfo.

Sin embargo, no se trata de un evento de frío intenso, aunque el cambio sí será perceptible para la población tamaulipeca, ya que romperá con la racha de días calurosos que han predominado recientemente en la entidad.

Por tanto, para el jueves y viernes se espera un ambiente menos caluroso, con temperaturas que podrían ubicarse entre los 27 grados la máxima.

Y además del descenso en el calor, el paso del frente frío podría generar incremento de nubosidad, rachas de viento y probabilidad de tormentas aisladas conforme el sistema avance sobre el Golfo de México.