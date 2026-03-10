Cuidarán libre tránsito hacia los Troncones

Evitarán que se prohiba paso a ese centro recreativo por parte de ejidatarios

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Luego de que habitantes del ejido Vicente Guerrero, ubicado dentro del parque recreativo Los Troncones, colocaran un portón con un letrero prohibiendo el acceso a vehículos de motor y motocicletas, el Ayuntamiento de Victoria informó que hasta el momento no ha recibido una denuncia formal solicitando su intervención, aunque advirtió que el libre tránsito debe estar garantizado.

El secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, explicó que la administración del parque recreativo Los Troncones se encuentra actualmente a cargo de los propios ejidatarios, situación que el gobierno municipal ha respetado.

No obstante, subrayó que cualquier medida que limite el acceso debe revisarse conforme a la ley.

“La administración del parque está en manos de los ejidatarios, quienes han estado al pendiente del lugar, y el gobierno municipal ha sido respetuoso en ese sentido; sin embargo, la ley es la ley y el libre tránsito debe estar garantizado para todas las personas”, señaló.

El funcionario insistió en que, hasta ahora, no existe una denuncia formal presentada ante la presidencia municipal ni ante alguna otra instancia que solicite la intervención de la autoridad.

“En caso de que exista una denuncia, estaremos interviniendo para revisar el tema jurídico y evitar que se cierre el paso, porque al final del día el libre tránsito debe prevalecer, aunque también se debe analizar a fondo lo que está ocurriendo con esta medida tomada por el ejido”, explicó.

Reséndez Silva agregó que el gobierno municipal se encuentra preparando los operativos para recibir a los visitantes durante las próximas vacaciones.

Recordó que ya se trabaja en los preparativos del tradicional “San Marcazo”, así como en los operativos de Semana Santa, principalmente en materia de Protección Civil y Tránsito.