Designan nuevo director tras cierre de secundaria 2 y darán atención integral a los alumnos señalados por agresiónn

El director de Educación Secundaria de la SET, Jorge Luis Vázquez Valdez, explicó que la primera medida fue sustituir al anterior director, quien dejó el cargo por motivos de salud

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que ya fue designado un nuevo director en la Escuela Secundaria General Número Dos “Profesor Arquímedes Caballero Caballero”, luego de que padres de familia cerraran el plantel para exigir atención a diversos problemas internos.

El director de Educación Secundaria de la SET, Jorge Luis Vázquez Valdez, explicó que la primera medida fue sustituir al anterior director, quien dejó el cargo por motivos de salud. “El primer punto en el que nos estamos abocando es la designación de un nuevo director en sustitución del maestro Rodolfo, que se retiró por cuestiones de salud”, señaló.

Indicó que el nuevo responsable del plantel es el profesor Luis Felipe Vargas, quien llegó desde la mañana para iniciar el proceso de transición. “Ya designamos al maestro Luis Felipe, que llegó hoy por la mañana y estamos nada más a la espera de un documento oficial para que se presente de manera oficial ante los padres de familia”, detalló.

Aunque el nombramiento formal aún está en trámite, el funcionario explicó que el nuevo director ya comenzó a dialogar con la comunidad educativa. “El maestro ya platicó con ellos hoy en la mañana, ya se presentó, platicó con el secretario general de la delegación sindical y con sus compañeros maestros; nada más es cuestión de que se formalice, espero que en el transcurso del día de hoy”, agregó.

Vázquez Valdez adelantó que una vez formalizada la designación, el nuevo directivo sostendrá reuniones con autoridades escolares y representantes de los padres de familia para atender las inquietudes que originaron el cierre del plantel.

En relación con las denuncias sobre agresiones entre estudiantes y la posible presencia de sustancias ilícitas, el funcionario indicó que el caso ya es atendido por varias instancias. “En la mañana se presentó personal de Sipinna, de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Victoria y algunas instancias oficiales para tratar este asunto”, explicó.

Detalló que actualmente se tiene identificado a dos menores involucrados en los hechos que generaron preocupación entre los padres de familia, por lo que se brindará una atención integral para analizar su situación.

“Nos comprometimos a dos cosas: primero, la designación del nuevo director de la escuela, que ya está; y la segunda, ya cuando tome posesión, brindar una atención integral para los niños que son señalados de algunas situaciones delicadas”, afirmó.

Sobre la posibilidad de aplicar nuevamente el operativo Mochila, el funcionario señaló que podría analizarse, siempre que exista acuerdo entre los padres de familia. “Claro que sí, ese no es ningún inconveniente; sin embargo, sí tendría que existir el consenso por parte de los papás”, puntualizó.

Finalmente, aseguró que la Secretaría de Educación dará seguimiento al caso para resolver el conflicto lo antes posible. “El señor secretario doctor Miguel Ángel Valdez García ha girado instrucciones para que esto se resuelva de inmediato y sin contratiempos, y estamos trabajando en eso”, concluyó.