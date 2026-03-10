Endurecerán tandeos y multas por tirar agua

Anuncian autoridades de COMAPA que a partir de abril, se racionará el servicio por falta de lluvias y activarán programa de vigilancia para evitar mal uso del agua

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Victoria anunció que, ante la falta de lluvias, a partir de abril comenzarán los tandeos en el suministro de agua, además de que se implementará un programa especial de vigilancia para evitar el desperdicio del vital líquido mediante la aplicación de multas.

En lo que va de 2026, al menos 10 personas han sido sancionadas por desperdiciar agua, principalmente por regar banquetas con manguera.

Fernando García Fuentes, gerente del organismo operador del agua en la capital del estado, explicó que actualmente la presa Vicente Guerrero se encuentra al 65 por ciento de su capacidad; sin embargo, el problema no es la disponibilidad del recurso, sino la capacidad de bombeo y traslado.

“Tenemos suficiente agua en la presa, pero de ahí solo podemos traer alrededor de 900 litros por segundo, que es lo que permite nuestra capacidad de bombeo y conducción”, señaló.

Indicó que la fuente de abastecimiento conocida como La Peñita presenta actualmente una producción de apenas 307 litros por segundo, cifra considerablemente menor a los 800 litros por segundo que generaba hace seis meses, debido a la escasez de lluvias.

Esta situación, dijo, obliga a replantear la distribución del agua, ya que los niveles actuales no son suficientes para garantizar el suministro continuo a toda la población.

“Los tandeos iniciarán probablemente en el mes de abril. Estamos tratando de que sean lo más eficientes posible y de no afectar a la población en la medida de lo posible, pero al mismo tiempo buscamos que la distribución sea equitativa para que todos tengan acceso al agua”, precisó.

Agregó que, una vez que inicien los tandeos, la ciudadanía podrá consultar a través del sitio de internet de COMAPA los días y horarios en que se brindará el servicio en cada sector durante el mes.

García Fuentes advirtió que continuarán aplicándose sanciones a quienes desperdicien agua.

Por ello, pidió a la ciudadanía colaborar denunciando estos casos.

“La semana pasada recibimos una denuncia contra una usuaria que diariamente barría su banqueta con la manguera. Es un desperdicio considerable de agua y, además, no tenía medidor, por lo que fue multada”, explicó.

El funcionario señaló que, conforme se agrave la escasez, se reforzará la vigilancia para detectar y sancionar el uso indebido del agua potable.