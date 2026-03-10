Hoy, en el espectáculo más grande del mundo: ¡La Guerra de USA-Israel contra Irán!

Por. Enrique Salazar Peralta

La imagen: Personas que asisten a un funeral el 3 de marzo por las víctimas del ataque.

La Agencia de Noticias de Derechos Humanos (Hrana), con sede en Estados Unidos, ha documentado hasta la fecha la muerte de 1114 civiles iraníes desde el inicio de la guerra, incluidos 183 menores.

La actual Guerra de Estados Unidos de América e Israel contra Irán es un enigma. Se dice que: la primera muerte en una guerra es la verdad. Así la información occidental es un ídolo intelectual como la maldición del anillo del Señor de los Anillos, una de las artimañas con las normas espurias, hechas para dominar a los débiles: ¡Hecha la ley hecha la trampa!

Esta guerra se encuadraría mejor en las teorías conspirativas, que históricamente son vinculadas estrechamente a los prejuicios, la caza de brujas, la propaganda, las guerras y los genocidios.

Israel tiene intervenciones constantes en Medio Oriente desde 1948, con conflictos armados, ataques aéreos y operaciones especiales contra países vecinos y grupos militantes que incluyen guerras con Egipto, Jordania y Siria, ocupaciones y bombardeos en Líbano, ataques en Gaza que se califica de genocidio y del más abyecto silencio por los gobiernos del mundo, no así de los ciudadanos que han reprobado los ataques israelitas y de sus cómplices del imperialismo mundial y de la instituciones mundiales, endebles como la ONU y su ineficacia en la reciente intensificación de hostilidades directas contra Irán.

Contexto de las guerras israelitas: Décadas de inmigración judía (Aliyá) a Palestina, bajo mandato británico tras la Primera Guerra Mundial, y el impacto del Holocausto.

Plan de la ONU (1947): La Asamblea General aprobó la Resolución 181, dividiendo el territorio; aceptada por líderes judíos y rechazada por los árabes.

Independencia de Israel: la declara David Ben-Gurión el 14 de mayo de 1948, un día antes de la finalización oficial del mandato británico.

Guerra y Consolidación: Inmediatamente, países árabes vecinos atacaron, resultando en la guerra de 1948, donde Israel se expandió más allá de los límites de la ONU.

Consecuencias: La creación de Israel generó el desplazamiento de unos 700.000 palestinos, conocido como la Nakba . También denominada como la «catástrofe palestina», fue la destrucción de la sociedad y la patria palestina entre 1947 y 1948, y el desplazamiento permanente de la mayoría de los árabes palestinos.

La fundación marcó un hito histórico, convirtiéndose en refugio judío y el inicio de un prolongado conflicto en Oriente Medio.

Las principales intervenciones de Israel han sido:

Conflictos Árabe-Israelíes (1948-1973): Guerras a gran escala incluyendo la Guerra de Independencia (1948), la Crisis de Suez (1956), la Guerra de los Seis Días (1967) donde ocupó Cisjordania, Gaza, Golán y Sinaí, y la Guerra del Yom Kipur (1973).

Intervenciones en Líbano (1978-Presente): Invasiones en 1978, 1982 y la Guerra de 2006, además de ataques aéreos y bombardeos intensos en Beirut y el sur del Líbano, como los registrados en 2024 y 2025, dirigidos a Hezbolá.

Conflictos en la Franja de Gaza (2008-Presente): Múltiples operaciones militares (Plomo Fundido, Margen Protector, etc.) y ataques aéreos contra Hamás, intensificados tras 2023, provocando graves crisis humanitarias.

Operaciones en Siria: Ataques aéreos frecuentes contra objetivos iraníes y de Hezbolá dentro de territorio sirio durante la guerra civil.

Enfrentamientos con Irán (1980s-Presente): Ataques cibernéticos, asesinatos de científicos nucleares, ataques a bases y, en 2025-2026, bombardeos contra infraestructuras militares y de misiles iraníes. Además de estas acciones, se destacan las operaciones en Cisjordania (detenciones militares) y la ocupación de los Altos del Golán

Según Alfredo Jalife Rahme: los semitas son los nacidos en la zona del Medio Oriente: sirio, libanés, palestino y el judío semita que ha vivido en Palestina, pero hay otros judíos que no son semitas. En Israel no son semitas: Benjamín Netanyahu, su nombre original es Benzion Mileikowsky, nacido en Varsovia, Polonia; David Ben-Gurión era polaco; Isaac Shamir era polaco. Ehud Barak, lituano; Simón Pérez era bielorruso; Golda Meier, ucraniana; Yadid Alón, bielorruso. Han gobernado lo que era antes el imperio Házaro, que se trasladaron a Europa oriental quizá la mayoría población hoy en día de Israel es de origen ruso, ucraniano, polaco, bielorruso y lituano.

En las intervenciones de los Estados Unidos de América en países del Medio Oriente a lo largo del siglo XX y XXI, motivado por intereses estratégicos, energéticos y de seguridad nacional. Entre las principales intervenciones militares directas y conflictos significativos en la región: Irak: Es el país con más intervenciones de gran escala. Guerra del Golfo (1991): Operación «Tormenta del Desierto» para expulsar a las fuerzas iraquíes de Kuwait. Invasión de Irak (2003-2011): Operación «Libertad Iraquí», que resultó en el derrocamiento de Saddam Hussein. Lucha contra el Estado Islámico (2014-presente): Intervención aérea y terrestre focalizada en derrotar al grupo terrorista ISIS. En Irán: Operación Eagle Claw (1980): Intento fallido de rescate de rehenes en la embajada de Teherán. Guerra Irán-Irak (1987-1988): Intervención naval en el Golfo Pérsico para proteger buques petroleros (Operación Earnest Will). Conflicto Estados Unidos-Irán (2026): Operación militar denominada «Furia Épica» iniciada el 28 de febrero de 2026 contra objetivos estratégicos en Irán. En Líbano: Intervenciones en 1958 y nuevamente en 1982-1984 como parte de una fuerza multinacional de paz tras la invasión israelí. Siria: Intervención aérea y despliegue de fuerzas especiales desde 2014 para combatir a ISIS y, en ocasiones, atacar infraestructura del gobierno sirio. Yemen: Campaña prolongada de ataques con drones y operaciones especiales iniciada en 2002 contra Al-Qaeda y, más recientemente, en respuesta a ataques de milicias hutíes. En Libia (Norte de África/Gran Medio Oriente): Intervenciones en 1986, 2011 (apoyo a la caída de Gadafi) y operaciones antiterroristas en 2015. En Afganistán (Asia Central/Gran Medio Oriente): La intervención más larga de su historia (2001-2021), iniciada tras los ataques del 11 de septiembre para derrocar al régimen talibán.

Además de estas acciones directas, EE. UU. mantiene una presencia militar constante a través de bases en países como Kuwait, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, así como apoyo logístico y armamentístico en conflictos como la guerra en Gaza.

Todo lo anterior para mucha gente, lo considera un caso cerrado, una historia kafkiana como el de una persona liberacionista y precologista ( que se refiere a un acróstico, una poesía que contiene la palabra oculta, que se descubre al leer el texto de manera diferente) como el mexicano que pasó 40 años de prisión por un crimen que no cometió y fue esclarecido al demostrar su inocencia: César Fierro, nacido en Ciudad Juárez, este hombre de 69 años pasó más de cuatro décadas encarcelado y sentenciado a muerte en Texas, EE.UU. La mitad de esa condena la cumplió en confinamiento solitario. El sistema que mantuvo prisionero es obviamente imperfecto y debiera tener un severo cuestionamiento y exigir un cambio de estructuras, direcciones y autoridades. Pero, mucho me temo que no ha cambiado nada y seguirá persiguiendo a inocentes y liberando a los culpables.

…. Me recuerda una frase de Sabina, dice: «Sé que has sido tú, dijo el culpable»…. Otra vez San Agustín: «Gobierno que no imparte justicia, es una banda de salteadores de caminos».

Lo anterior nos permite visualizar lo siguiente: Atrás de toda política totalitaria hay una visión de mundo, el atractivo de riqueza y el poder, impregnado por una dosis de autoritarismo (para hacerse respetar) siempre con una dosis de fascismo (para hacer entender) y una maraña de ídolos culturales que cognoscitiva, afectiva y conductualmente con imágenes eidéticas de progreso, dinero, la felicidad, la paz, el orden, con significados arquetípicos, que da pregunta y respuesta a todo con la retórica aristotélica de Logos, Ethos, Pathos (para engañar a todos).

Las instituciones líquidas son descontextualizadas de sus principios originales, de su función y ahora han llegado a ser, una red burocrática , deshumanizada, un Frankenstein organizativo funcional que dejó de atender el interés colectivo y enajenó el ego social y su circunstancia, y se transmuta como la obra de un alquimista: con una ideología (un ídolo, una deidad anidada en sus corazones, en la vida del pueblo, que acepta que la máquina burocrática del poder siempre esté – con razón o sin ella- castigando.

Zygmunt Bauman:“la fase de la “modernidad sólida” ha terminado y se traspasó a la “modernidad liquida”, de las sociedades globales que llevan a la desintegración de la unidad social. En la era de la modernidad liquida, se desvanece la idea del Estado benefactor y el futuro se vuelve incierto, lo que provoca en los ciudadanos sentimientos de desconfianza hacia el Estado.” Bauman, Z. (2013) La cultura en el mundo de la modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica. México. Bauman, Z. (2020) Modernidad Líquida. Fondo de Cultura Económica. México)

Con estos ejemplos de intervencionismos violentos, se observa con gran patetismo, el asombro, el silencio cómplice, la inmovilidad, la petrificación del mundo que ve la guerra por televisión o por las redes sociales como un espectáculo más en sus zonas de confort, donde es tan fácil olvidar …como tomar el control de la televisión y apagarlo.