Llaman a corredores a cuidar árboles del Bosque Urbano

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La adopción simbólica de árboles dentro del Bosque Urbano de Ciudad Victoria se ha convertido en una de las estrategias ciudadanas para fortalecer el cuidado de este pulmón natural, donde ambientalistas llaman a que quienes acuden a realizar actividades deportivas también se involucren en la protección del entorno.

En ese sentido, Teresa Baeza Condori, presidenta de la asociación civil “Tonantzin Tlalli Venerable Madre Tierra” en Tamaulipas, exhortó a la población que diariamente acude a caminar, correr o ejercitarse en el Bosque Urbano a asumir una responsabilidad compartida con la naturaleza mediante el programa de adopción de árboles, una iniciativa que busca que los visitantes se conviertan en cuidadores directos de la vegetación del lugar.

La activista destacó que este espacio natural, ubicado a pocos minutos del centro de Ciudad Victoria, representa un verdadero «oasis ambiental» para quienes buscan contacto con la naturaleza, por lo que pidió a los usuarios del parque no limitarse solo a disfrutarlo, sino también a protegerlo.

“Estamos a 10 minutos del centro de la ciudad y es un oasis».

«Entonces los invitamos no solo a disfrutar sino también a cuidar, si ven una basura, recogerla; si ven un animalito, no tocarlo, ser respetuosos con la naturaleza, la flora y la fauna”, expresó.

Explicó que el programa de adopción de árboles funciona de manera sencilla: los ciudadanos pueden elegir un ejemplar dentro del bosque y comprometerse a vigilar su cuidado sin necesidad de retirarlo del lugar, generando una especie de vínculo entre la persona y el árbol.

“Si vienen pueden escoger un árbol, pero no para llevárselo, sino para cuidarlo aquí: es como un hermanamiento. A veces vienen familias e invitamos a los niños a que se hagan amigos de un árbol, que sepan su nombre y para qué sirve, porque nos da oxígeno, agua y a veces fruto”, comentó.

Baeza Condori reconoció que, aunque el Bosque Urbano recibe diariamente a numerosos visitantes que acuden a realizar deporte, la participación en labores voluntarias de cuidado ambiental aún es limitada, pese a que estas tareas requieren tiempo, esfuerzo e incluso recursos.

Como ejemplo de la participación ciudadana, mencionó que actualmente hay parejas y grupos de voluntarios que se encargan del cuidado de decenas o incluso cientos de árboles dentro del bosque, organizándose por áreas para mantenerlos en buenas condiciones.

Finalmente, reiteró el llamado a la corresponsabilidad ambiental entre quienes disfrutan de este espacio natural.