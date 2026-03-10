Más de 24 mil armas aseguradas en México; la mayoría tiene origen en EU

Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum indicó: "esto ha tenido un impacto directo en la disminución de la violencia, el promedio diario de homicidios dolosos registra una reducción de 44 por ciento”

Entre octubre de 2024 y febrero de 2026, se aseguraron 24 mil 122 armas de fuego, de las cuales el 75 por ciento proviene de Estados Unidos.

En un contexto donde México le ha pedido a su vecino del norte frenar el tráfico de armas, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio los resultados de la estrategia en la materia.

Del 1 de octubre al 28 de febrero de 2026, se han obtenido los siguientes resultados: se han detenido 46 mil personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 24 mil armas fuego,asegurado 346 toneladas de droga y el Ejército y la Marina han desmantelado 2 mil 318 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas, que se traducen en millones de dosis que no llegan a las calles

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO