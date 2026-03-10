Por estas razones los padres de familia ‘cerraron’ la Secundaria 2 de ciudad Victoria

Los tutores también alertaron sobre la presunta venta de drogas dentro de la institución, situación que, aseguran, ha generado preocupación

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Padres de familia de la Escuela Secundaria General No. 2 “Prof. Arquímedes Caballero” cerraron el acceso al plantel para exigir la intervención urgente de autoridades educativas, tras denunciar una serie de situaciones que consideran graves para la seguridad de los estudiantes.

Entre las principales acusaciones señalan a dos alumnos, hermanos entre sí —uno de primer grado y otro de tercer grado—, quienes presuntamente han sido sorprendidos portando navajas dentro del plantel, amenazando a compañeros e incluso relacionados con la posible introducción de drogas a la escuela.

Los tutores también alertaron sobre la presunta venta de drogas dentro de la institución, situación que, aseguran, ha generado preocupación y miedo entre varios estudiantes y padres de familia que temen por la seguridad de sus hijos.

Además, denunciaron que la madre de los menores señalados ha protagonizado diversos conflictos dentro de la comunidad escolar e incluso habría intentado agredir a docentes, lo que ha incrementado la tensión entre padres, alumnos y personal educativo.

A este escenario se suma que el plantel enfrenta problemas administrativos y académicos, ya que padres aseguran que faltan maestros en algunas materias y actualmente la secundaria no cuenta con un director que atienda de manera directa la problemática.

El cierre del plantel ocurre en medio de un contexto complicado para el sistema educativo en Tamaulipas, donde recientemente se han registrado cierres de escuelas por falta de docentes y múltiples reportes de agresiones y peleas entre estudiantes en distintos municipios del estado.