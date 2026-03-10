Retoma Estado construcción de nuevo penal

Se haría la obra con recursos estatales, luego que registra un avance del 70% en su construcción; tendría un costo de 3 mil 400 mdp

Por. Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Este mismo año estará iniciando, con recursos estatales, la construcción del nuevo penal de Victoria, afirmó el Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

Explicó que para el próximo mes de junio estará concluido el proyecto ejecutivo del penal que estará sobre la carretera Victoria-El Mante, mismo que presenta un avance del 70 por ciento.

“Va por muy buen camino, tenemos un avance muy importante del 70 por ciento y va a ser con recurso estatal”, señaló el responsable de la obra pública en el estado, asegurando que este mismo año iniciaría la construcción.

La obra, explicó que tendría un costo estimado en los 3,400 millones de pesos para albergar a alrededor de mil reos estatales, monto que se incrementaría, en caso de que en ese mismo lugar se alberguen a reos federales.

“Tenemos un área para reos federales, si se hace así, sería arribita de 4,000 millones de pesos, esa es la parte que está gestionando el gobernador Américo Villarreal en México”.

La obra, iniciada durante la administración del ex gobernador Eugenio Hernández Flores con más de 280 millones de pesos, quedó inconclusa luego que la Federación no enviara los 800 millones de pesos que prometió para su concusión.

Ahora, el Secretario de Obras Públicas explicó, que si bien se tenía un 30 por ciento de avance, con el deterioro que ha sufrido durante más de diez años, apenas se podrá utilizar un 15 por ciento.

“Tenía un 30 por ciento de avance de, pero las especificaciones ya cambiaron, aparte fue muy vandalizado entonces se va a aprovechar un 15 por ciento más o menos de lo que ya existe”.

Sobre la capacidad que tendrá el nuevo penal, comentó que el proyecto contempla una muy similar a la del actual penal de Tamatán de mil prisioneros, además de otros 600 más en caso de los reos del fuero federal,

“Estamos hablando de 1,600 aproximadamente”, considerando, dijo, un área para mujeres internas y sus menores de edad, “la parte estatal sería para mujeres”, explicó Cepeda Anaya.

Actualmente el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Victoria alberga a 843 personas privadas de su libertad; 791 pertenecen al fuero local y 124 relacionados con delitos del fuero federal.

El penal tiene capacidad para 896 personas, sin embargo, las instalaciones son muy antiguas por lo que las obras que se han realizado en el lugar no son mayores, solo de mantenimiento.