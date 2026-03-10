Sheinbaum sella alianza de inversión con cien empresas nórdicas en Palacio Nacional

La delegación fue encabezada por el Grupo Wallenberg, uno de los principales conglomerados empresariales de Europa, con inversiones estratégicas en telecomunicaciones, tecnología, industria, manufactura y ciencias de la vida

STAFF

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este martes en Palacio Nacional a cerca de 100 directoras y directores ejecutivos de empresas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, en la primera misión empresarial nórdica de esta magnitud en la historia de México.

La delegación fue encabezada por el Grupo Wallenberg, uno de los principales conglomerados empresariales de Europa, con inversiones estratégicas en telecomunicaciones, tecnología, industria, manufactura y ciencias de la vida.

El grupo opera a través de su banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) y su firma de inversión Investor AB, instrumentos financieros que sostienen participaciones relevantes en compañías de alcance global.

Las empresas vinculadas al ecosistema Wallenberg generan en conjunto ingresos superiores a 385 mil millones de dólares, emplean a cerca de 1.5 millones de personas y tienen presencia activa en aproximadamente 180 países, entre ellos México.

Entre las compañías representadas en la misión figuran nombres de primera línea mundial: ABB, Aker, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo, firmas con operaciones ya establecidas o con interés declarado en el mercado mexicano.

Durante el encuentro, la presidenta Sheinbaum subrayó que las puertas de México están abiertas a todos los empresarios dispuestos a invertir en el país, y respondió directamente preguntas de la delegación sobre los sectores energético, farmacéutico, agroindustrial y de telecomunicaciones.

La reunión tuvo un formato de diálogo abierto, moderado por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, lo que le imprimió un carácter de negociación más que de protocolo diplomático.

Marcus Wallenberg, presidente de SEB y figura central del conglomerado, anunció durante el encuentro múltiples inversiones nórdicas en México, alineadas con el Plan México, la estrategia de relocalización productiva impulsada por el gobierno federal.

Wallenberg reiteró además el compromiso del grupo con una presencia de largo plazo en el país, señal de que la visita no se limita a un gesto de cortesía, sino que abre una nueva etapa en la relación económica entre México y los países escandinavos.

La misión llega en un contexto de reconfiguración de las cadenas globales de suministro, en el que México ha intensificado su estrategia de atracción de inversión extranjera directa como parte de la política industrial de la actual administración.