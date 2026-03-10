Suspenden 14 anexos por irregularidades

Fueron sancionados por ingresos forzados y hacinamientos además que operan con otras fallas; han revisado 48

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Al menos 14 centros de rehabilitación para personas con adicciones han sido suspendidos en Tamaulipas tras detectarse diversas irregularidades durante inspecciones sanitarias.

Las revisiones revelaron problemas graves como ingresos forzados, malas condiciones de higiene, hacinamiento y denuncias de maltrato dentro de los llamados “anexos”.

El comisionado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Mario Rebolledo Urcádiz, informó que en el estado existen 50 anexos identificados, de los cuales 48 ya fueron inspeccionados durante el presente año como parte de un programa de supervisión impulsado por el Gobierno del Estado.

El funcionario explicó que las revisiones tienen como objetivo detectar irregularidades y acompañar a los centros en su proceso de regularización. Sin embargo, durante las inspecciones se han encontrado problemas que van más allá de las condiciones de infraestructura.

“Lo que más encontramos es el ingreso forzado, malos tratos dentro de los establecimientos y falta de higiene en general”, reconoció Rebolledo Urcádiz.

Uno de los aspectos que más preocupa a la autoridad sanitaria es que muchas personas llegan a estos centros en contra de su voluntad. El comisionado insistió en que el tratamiento para las adicciones debe realizarse bajo consentimiento.

“El ingreso tiene que ser voluntario”, enfatizó.

Las condiciones físicas de algunos anexos también presentan serias deficiencias. Las inspecciones han detectado hacinamiento y ambientes insalubres, lo que incrementa el riesgo sanitario para quienes permanecen internados durante largos periodos.

“Sí hay hacinamiento y condiciones insalubres en muchos de ellos, y eso es lo que estamos tratando de solucionar”, señaló.

Las suspensiones aplicadas a los centros no implican el cierre inmediato ni el desalojo de los internos. La medida consiste en impedir que continúen recibiendo nuevos pacientes mientras corrigen las irregularidades detectadas.

“La suspensión significa que ya no puede ingresar nadie más, porque no podemos sacarlos; suspender algo y hacia dónde se trasladaría a las personas”, explicó el funcionario.

Las revisiones y suspensiones se han registrado principalmente en Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria, municipios donde existe una mayor concentración de centros de rehabilitación.

Ante este panorama, el gobierno estatal busca avanzar hacia la regularización de los anexos, estableciendo criterios claros sobre permisos sanitarios, condiciones de operación y respeto a los derechos humanos de las personas en tratamiento.

“Nos estamos acercando a ellos para apoyarlos en el licenciamiento, permisos y todo lo que debe cumplir un centro de rehabilitación de esta naturaleza, para evitar problemas de maltrato o violaciones a los derechos humanos”, afirmó Rebolledo Urcádiz.

Las autoridades sanitarias señalaron que la supervisión será permanente, con el objetivo de que los centros de rehabilitación en Tamaulipas operen bajo condiciones dignas y seguras para quienes buscan superar las adicciones.