Tamaulipas impulsa histórica inversión en salud: 4,300 mdp para hospitales y cobertura médica

El gobernador Américo Villarreal destacó avances en infraestructura hospitalaria, vacunación y atención médica en el estado, con el objetivo de consolidar un sistema de salud público, universal y gratuito

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

VICTORIA, Tam.- Tamaulipas se ha convertido en un referente histórico en materia de inversión en infraestructura hospitalaria con 4,300 millones de pesos, señaló el Gobernador Américo Villarreal Anaya.

El mandatario señaló que por vocación propia, afecto a la medicina y servicio a los demás, “hice el compromiso desde el primer día de recuperar lo que estaba totalmente colapsado y avanzar hacia un sistema de salud universal y gratuito, tal y como restablece el Cuarto Constitucional que reconoce el derecho humano a la salud”.

Agregó que desde el inicio a nivel federal del gobierno, no se había visto la voluntad política para tener un sistema nacional de salud público, universal y gratuito, como el que hoy enarbola la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Destacó que desde la adhesión al modelo del IMSS Bienestar, con la incorporación de 367 hospitales, clínicas y centros de salud; además de 3,568 trabajadores transferidos de un total de 11,578.

Además, subrayó una inversión histórica de 4,300 millones de pesos en infraestructura de salud, destacando el nuevo Hospital General de Matamoros, la conclusión del Hospital General de Ciudad Madero y la sustitución del Hospital General del ISSSTE en Tampico.

El gobernador Américo Villarreal apuntó además que los niveles de cobertura en vacunación van a la alza en Tamaulipas, pese a la emergencia epidemiológica causada por el sarampión en otras regiones, lo que ha permitido que la entidad se mantenga con cero casos en lo que va del año.

También señaló que el uso de herramientas digitales permite agilizar la respuesta institucional en salud a través de la formación de redes, mismas que han marcado diferencia en la vigilancia obstétrica y en el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, así como en la atención de infartos, que representan la primera causa de muerte en el estado.

“Todo esto ha arrojado resultados medibles como la reducción de 25 puntos porcentuales de la muerte intrahospitalaria por infarto”, afirmó, al destacar también el reforzamiento de nuevos centros CRUM en la zona sur con ambulancias adicionales y la disponibilidad del equipo aéreo del Gobierno del Estado para atender emergencias de las y los tamaulipecos.

El gobernador estuvo acompañado por Mario Alberto Rebolledo, comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris); Gabriel de la Garza, y el secretario de Turismo, Benjamín Hernández.