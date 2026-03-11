Rebelión en el establo azul…

VIDA DIARIA/ROSA ELENA GONZÁLEZ

Ayer trascendió que 24 Comités Municipales del Partido Acción Nacional en la Entidad se revelaron en contra del cacharro, o Cachorro, como guste usted decirle a LUIS RENE CANTU GALVAN, es lo mismo, igual de inservible.

Tan inservible es El Cachorro para los Comités municipales del PAN que ya lo quieren fuera de la dirigencia Estatal y exigen a la dirigencia nacional que ya se emita la convocatoria para su relevo, además ya hace más de 6 meses que termino su periodo.

Hasta parece que LUIS CANTU o el mismo dirigente nacional del PAN quieren que el proceso electoral les agarre desarmados en Tamaulipas, es decir, sin una dirigencia establecida y sólida que le pueda hacer frente a los retos políticos que se les avecinan, de lo contrario ya tendrían nueva dirigencia en tierras cuerudas o por lo menos convocatoria, pero nada.

Parece que el PAN está en manos del enemigo, pues mientras en otros partidos, ya se preparan, mueven sus cuadros y sus estructuras con el fin de llegar al electorado, en el PAN están aletargados, con decirles que hasta más que los del PRI, de perdido los tricolores, mediocremente, pero se mueven, mientras que, en Acción Nacional, el Cachorro, tiene estancado al partido.

Quizá la intención de CANTU es hacer que la militancia azul termine por desilusionarse y emigre, de lo contrario no se entiende cómo es que no hace nada para ponerle en movimiento, retener sus cuadros y comenzar a enamorar al electorado.

Claro, el que CANTU GALVAN siga sin hacer nada para la renovación de la dirigencia, las principales aspirantes, bueno, las únicas realmente, a dirigir el partido de sus amores, al PAN, OMEHEIRA LOPEZ REYNA y GLORIA GARZA no se duermen en sus laureles, ellas buscan el consenso, continuamente se les ve en reuniones con la militancia, haciendo lo propio para ganarse el respaldo suficiente que, llegado el momento les pueda dar los suficientes votos para convertirse en quien dirija las causas de los azules.

¿Quién tiene más experiencia de las dos? Sin duda alguna OMEIHRA es quien cuenta con más camino recorrido, es una mujer que le entiende bien a los temas políticos y sabe de urbanidad política.

Pero GLORIA seguramente también algo ya aprendió, ya fue Secretaria general del Partido, pero quien sabe si tenga la suficiente fuerza para lograr que los pocos panistas que quedan continúen apostándole al partido.

Hay quienes aseguran que detrás de cada una, tanto de GLORIA como de OMEHEIRA hay alguien que será quien realmente dirija al Partido, lo cierto es que las dos tienen luz propia, una mucha más experiencia que otra, pero igual son dos mujeres pensantes, conocedoras de la problemática que enfrenta el PAN en la Entidad.

En fin, la situación es que dirigentes de 24 Comités municipales del PAN se revelan en contra de LUIS RENE CANTU, exigen que ya se emita la convocatoria para el cambio de dirigencia estatal, recordemos que ya hasta urgieron al dirigente nacional JORGE ROMERO para que dé celeridad al asunto.

Los liderazgos panistas denunciaron que, de acuerdo con los estatutos del partido, el periodo del actual presidente estatal concluyó el último día de septiembre de 2025, por lo que el instituto político acumula ya seis meses sin iniciar formalmente el proceso de renovación.

ALMA EDITH RAMIREZ, presidenta del PAN en Ciudad Victoria, encabezó la rueda de prensa y afirmó que la exigencia no responde a un interés personal, sino al cumplimiento de las normas internas del partido.

Los panistas que quieren ya se realice el cambio de dirigencia estatal saben que están contra reloj, que pronto iniciara el año electoral, y si no están bien organizados, no les alcanzara para mucho en las elecciones del 2027.

De por sí que hoy tienen mínima representación en el Congreso local, si no se apuran y les gana el tiempo ni siquiera para el número de legisladores que tienen les alcanzara, ya obtener una buena cosecha de votos para ganar alcaldías mejor ni hablar.

