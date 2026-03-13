Detectan seis casos de varicela en primaria de Altamira; descartan brote epidémico

A pesar de los contagios, la Secretaría de Salud estatal determinó que las actividades escolares continúen de manera habitual.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La Jurisdicción Sanitaria Número 12 de Altamira, confirmó la detección de seis casos de varicela en la escuela primaria Leona Vicario.

Ante esta situación, se activaron los protocolos de vigilancia para evitar la propagación del virus entre el alumnado.

El director de la Jurisdicción Sanitaria Número 12 en Altamira, Carlos Arturo Juárez del Ángel, aclaró que la situación está bajo control y descartó que se trate de una emergencia sanitaria mayor.

Explicó que inicialmente, hubo confusión sobre los síntomas, se pensaba que era sarampión.

“Nos han reportado algunos casos de varicela, los habían reportado como sarampión e hicimos las acciones necesarias. En esta temporada llevamos seis casos de varicela en la primaria Leona Vicario”.

A pesar de los contagios, la Secretaría de Salud estatal determinó que las actividades escolares continúen de manera habitual.

La estrategia se centrará en la prevención y la detección oportuna desde el hogar y al ingreso del plantel.

“La recomendación es la aplicación de filtros sanitarios, no se cierra ninguna escuela. La recomendación al plantel es incrementar los filtros sanitarios y siguen las clases presenciales, no hay restricciones”, puntualizó Juárez del Ángel.

Recomendó los padres de familia para que vigilen la salud de sus hijos y eviten el contacto con otros niños si aparecen señales de la enfermedad.

“La varicela es contagiosa, prácticamente estacional y la invitación es que si presentan síntomas deben acudir al médico, estar aislados una o dos semanas. Presentan fiebre, ampollas que se pueden romper, regularmente es una enfermedad benigna y estamos entrando a la temporada, pero nosotros presentamos varicela todo el tiempo, no hay una cuestión de epidemia o un brote como tal”, finalizó el funcionario.