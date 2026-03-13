Geño pagará afrenta del Verde

ENTRELINEAS / MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

Al margen de todo lo que se pueda hacer y decir en torno a la muy cacareada Reforma Electoral la cual fue impulsada desde la entraña presidencial y secundada por el partido en el poder MORENA, el resultado fue simplemente un rotundo fracaso no solo para el mentado partido sino también para la presidenta de la nación CLAUDIA SHEINBAUM PARDO a quien sus dizque partidos paleros el Verde Ecologista y Partido del Trabajo le dieron la espalda esta vez sin la lambisconería de siempre, su proyecto se fue al pozo. Todo ello ocurre aun y cuando la mayoría de los diputados federales son inmensa mayoría morenistas sin embargo esta ocasión no les alcanzó lograr la mayoría calificada dada la negativa en apoyarlos por parte de los partidos paleros. Como era de esperarse y muy a su costumbre, la presidenta y el morenismo en pleno anuncian un plan “B” el cual por cierto y a juzgar por los hechos muchos de los integrantes de la cúpula partidista no lo tienen completamente claro. En fin veremos como realmente aterrizan en los hechos el mentado plan aunque pase lo que pase de aquí en adelante el sello de la derrota por sacar la Reforma Electoral quedará en la historia política constatando que fue un reverendo fracaso, así las cosas. Dentro de este maremágnum político algunos diputados del verde sobre todo aquellos que de manera conjunta participaron en la elección pasada al final sí votaron en favor de la Reforma Electoral, constatando con ello lealtad a la proyecto impulsado por la presidenta SHEINMBUAM PARDO, como fue el caso nos dicen el diputado matamorense MARIO LOPEZ HERNANDEZ, ahí queda para el análisis. En este mismo relajito uno de los damnificados es el ex gobernador del estado EUGENIO HERNANDEZ FLORES a quien le fue suspendida la orden de extradición a los Estados Unidos con todo y lo que ello signifique. GEÑO y hay que decirlo en los últimos meses encabeza un proyecto político valedero para las próximas elecciones, hoy el golpazo jurídico no solo le baja la guardia en todos los sentidos sino que lo coloca nuevamente en el filo de la navaja de la justicia norteamericana que lo reclama por cometer diversos delitos. Lo extraño del tema en todo caso es que sí alguien debiera saber como jugar de cualquier manera dentro de la política mexicana es precisamente GEÑO pues como gobernador que fue sin duda que participó en toda clase de acuerdos y negocios buenos, malos y peores, que qué le pasó sólo el ex mandatario lo sabe. En tanto la Universidad Autónoma de Tamaulipas conjuntamente con el South Texas College impulsan un encuentro binacional de carácter educativo. En dicho encuentro el Rector de la UAT DÁMASO ANAYA ALVARADO fue el encargado de aperturar el Simposio Educativo Binacional 2026 desarrollado en las instalaciones concretamente en el Pecan Campus del prestigioso colegio ubicadas en la ciudad de Mcallen, Texas. Cabe señalar que fue parte también del relevante encuentro la Universidad de Texas A & M en donde entre otras cosas se impulsa la colaboración en materia de innovación y el uso ético de la Inteligencia Artificial en la educación superior en la zona fronteriza dónde la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe de la UAT fortalece una alianza que beneficiará la movilidad académica así como el intercambio de los distintos proyectos en áreas claves. En otro asunto alguien de plano debe decirle al Secretario de Turismo Estatal BENJAMIN HERNANDEZ RODRIGUEZ que los prestadores de servicio turísticos en las distintas áreas

del turismo en Tamaulipas, no necesitan prioritariamente programas intensivos de capacitación, lo que requieren es que se les apoye y urgentemente en trabajos de rehabilitación y mantenimiento de los mentados sitios, pues son ellos con recursos propios quienes lo están haciendo, vaya funcionario, bueno para presumir con sombrero ajeno.

En tanto en representación del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, el Secretario General de Gobierno HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ entregará este día al Congreso del Estado el Cuarto Informe de Gobierno sobre la situación que guarda la administración pública estatal.

Durante la sesión pública y solemne que dará inicio a las 11:00 horas, el representante gubernamental dará cabal cumplimiento ante el pleno legislativo a lo establecido dentro de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y hará entrega al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado diputado SERGIO ARTURO OJEDA CASTILLO, el documento que detalla las políticas públicas, acciones y programas que están en marcha para el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos. Será el lunes venidero 23 del mes en curso cuando el gobernador VILLARREAL ANAYA rinda su informe ante el pueblo en el Polyforum ̈Rodolofo Torre Cantú” de esta capital.

Correo: maguilar96hotmail.com

￼