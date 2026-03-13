Harfuch revela nuevos detalles del operativo que llevó a la captura de ‘El Mencho’ en Tapalpa

El operativo fue realizado con “precisión quirúrgica” para evitar una reacción en cadena del Cártel Jalisco Nueva Generación

MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló nuevos detalles del operativo que terminó con la captura y neutralización de Nemesio Oseguera Cervantes alias ‘El Mencho’, quien era líder de la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG, esta vez habló para el medio estadounidense Newsmax.

Harfuch detalló que el operativo corrió a cargo del Ejército Mexicano y se logró en tiempo récord, en menos de dos horas en la zona de Tapalpa, Jalisco, eso fue llevado a cabo con precisión quirúrgica para evitar una oleada de reacciones en cadena por parte de esa organización criminal.

Los datos clave para esta operación se reunieron a lo largo de 17 meses no sólo en Jalisco, sino en todo el país. Fue tarea ardua que representa, no sólo un golpe táctico sino una nueva etapa en la estrategia de seguridad nacional.

“En un operativo rápido que duró alrededor de dos horas, primero, se logró la neutralización de este objetivo que tanto daño le había hecho a México, a varios lugares de Latinoamérica y a Estados Unidos”, detalló Harfuch.

Hay un giro en la estrategia de seguridad, van por los criminales de “cuello blanco”

El secretario de seguridad detalló que tras la operación contra el CJNG no se ha detenido la lucha contra el crimen organizado en México, pues la estrategia de seguridad ha pasado a una ofensiva total, ya no sólo contra los líderes operativos, sino en desmantelar las estructuras de cuello blanco y la logística que permite la función de estas organizaciones.

Se usó la teoría de redes para atacar la infraestructura legal y financiera de este grupo delictivo y así romper la “capilla” protectora de líderes eliminando la impunidad histórica que había protegido a estos círculos financieros.

El Ejército desarrolló la operación en menos de 24 horas

Participaron componentes aéreos y terrestres

El operativo duró menos de dos horas

Lo que más le duele a las víctimas en nuestro país es la impunidad, entonces es un mensaje de no impunidad para quien cometa delitos que es la finalidad de esta estrategia de seguridad, enfatizó Omar García Harfuch.

CON INFORMACIPON DE EL HERALDO DE MÉXICO