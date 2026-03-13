Salieron del clóset

POLVO DEL CAMINO / MAX ÁVILA

No habrá reforma electoral y por tanto seguiremos padeciendo el prostituido sistema en la materia. Se impuso la mezquindad de un grupo de vividores que se consideraron afectados en lo personal, sin tomar en cuenta el interés supremo de la nación. La cámara de diputados rechazó la iniciativa presidencial y todo o casi todo, permanecerá como en los tiempos del neoliberalismo. Una desgracia que no merecemos. ¿Fracasó Doña Claudia o solo enfrentó la pobreza de la condición humana?.

Lo cierto es que PT y Verde Ecologista no apoyaron, comprobándose que no están dispuestos a participar en la transformación de la república. Es precedente que Morena debe analizar y considerar si la mentada alianza tiene sentido. Y es que después de lo sucedido el miércoles ya nada será igual debido a la alta dosis de desconfianza producto de la traición a la mayoría mexica que confiada esperaba un resultado diferente.

Ya se veía venir por algo no extrañó que La Jefa mencionara el Plan B que por sus limitados alcances de ninguna manera se compara con la reforma, sea que quedaremos como al principio ante el regocijo no solo de los partidos en cuestión sino del PRIAN que agradece la ayudita para conservar privilegios y todo lo que implica utilizar los dineros públicos y la influencia en beneficio de saqueadores que con singular alegría se enriquecen a la sombra del poder.

Disculpe el encabronamiento del columnista por esta actitud del PT y Verde que los dibuja de cuerpo entero, sin embargo, habrá que ver hasta dónde resulta responsabilidad también a Morena. ¿Cómo aceptarlos cual socios en la delicada tarea de destruir todo lo sucio dejado por los regímenes neoliberales cuando los antecedentes no eran lo suficientemente recomendables?. Usted dirá que el error estuvo en recoger la pedacería para sumar cantidad y no calidad. Es verdad. De ahí que tanto Alberto Anaya Gutiérrez como Jorge Emilio González “el niño verde”, no vacilaran para volver a lo suyo con tal de seguir siendo mantenidos electorales. El primero con cuarenta años en el Congreso de la Unión, siempre “pluri” diputado o senador; el segundo heredero del influyentismo de sus antepasados, suficiente para colmar su frivolidad y protagonismo en escándalos que, por lo mismo, no fueron investigados a fondo como el presunto suicidio de Galina Chankova Chanev, joven modelo búlgara quien cayera del lujoso departamento del “junior” en Cancún en 2011.

De manera que la “alianza” está en riesgo, siempre y cuando en Morena consideren la gravedad del asunto. Habrá elecciones el próximo año y es probable que en tal proceso las grietas se profundicen empezando por el caso de San Luís Potosí donde el gobernador Ricardo Gallardo Cardona del Verde, pretende imponer a su esposa la senadora Ruth González Silva. Recordéis que dicho individuo fue encarcelado en 2015 acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, entre otros delitos, librándola después de un año gracias a los actos de magia de la anterior SCJN que ahora sabemos cómo se las gastaba o las cobraba, mejor dicho.

Y deje que en Zacatecas “la cosa está pior” por el capricho de Saúl Monreal Ávila de convertirse en sucesor de su hermano David en la gubernatura por la que ya pasó Ricardo de los mismos apelativos coordinador actual de los dipus de mayoría relativa en el Congreso de la Unión. Saúl es senador por Morena al que tal vez renuncie para adherirse al PT que ya le ofreció el apoyo debido a que el partido de AMLO no abanderará decisiones nepóticas, según acuerdo del Consejo Nacional.

SUCEDE QUE

Traicionando Verde y PT firmaron su acta de defunción.

Y hasta la próxima