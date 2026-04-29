Fiesta, juegos y sonrisas: así celebró el DIF Cd. Madero el Día del Niño

El evento fue encabezado por la Presidenta del Organismo, Lic. Dunia Marón Acuña, junto al Presidente Municipal, C.P. Erasmo González Robledo, así como sus hijas Ana Victoria y María Eliza

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

Ciudad Madero, Tamaulipas.- En el marco del Día del Niño, el Sistema DIF Ciudad Madero reafirma su compromiso con la niñez mediante actividades que promueven el sano esparcimiento y la integración familiar.

El pasado domingo 26 de abril, más de 4 mil niñas y niños, acompañados de sus familias, se dieron cita en el Parque Bicentenario para disfrutar de un gran festejo organizado por el DIF en sinergia con el Gobierno Municipal.

El evento fue encabezado por la Presidenta del Organismo, Lic. Dunia Marón Acuña, junto al Presidente Municipal, C.P. Erasmo González Robledo, así como sus hijas Ana Victoria y María Eliza.

“Para nosotros, la niñez es lo más importante. Queremos que cada niña y niño crezca en un entorno de amor, alegría y en familia”, expresó la Presidenta del DIF.

Como parte de la experiencia, se instalaron dos espacios temáticos divididos en “universos”: el “Mundo Marciano” y el “Mundo Lumi”, donde las familias disfrutaron de juegos, dinámicas y más.

Con estas acciones, el DIF Ciudad Madero continúa impulsando entornos de bienestar que fortalecen el desarrollo integral de la niñez, trabajando en sintonía con el DIF Tamaulipas, que encabeza la Dra. María Santiago de Villarreal, así como el Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya.