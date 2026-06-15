Tamaulipas, en alerta por la Onda Tropical 7: prevén lluvias intensas, granizo y fuertes vientos

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los estados con mayor riesgo serán Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se prevén precipitaciones de hasta 150 milímetros

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que este lunes 15 de junio de 2026 se esperan lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizadas y fuertes rachas de viento en diversas regiones del país, condiciones que podrían provocar inundaciones, deslaves y desbordamientos de ríos y arroyos.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los estados con mayor riesgo serán Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se prevén precipitaciones de hasta 150 milímetros.

Lluvias intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

El pronóstico meteorológico indica lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en:

Coahuila (noreste)

Nuevo León (norte)

Tamaulipas (noroeste y norte)

Además, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Las autoridades alertaron que las lluvias fuertes a intensas podrían ocasionar:

Inundaciones urbanas

Encharcamientos severos

Deslaves en zonas montañosas

Desbordamiento de ríos y arroyos

Afectaciones en vialidades

Onda tropical 7 y sistema frontal provocarán lluvias en México

Según el SMN, las condiciones meteorológicas serán generadas por una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, canales de baja presión, un sistema frontal fuera de temporada en el norte del país y el avance de la onda tropical número 7 sobre el sureste mexicano.

La combinación de estos fenómenos favorecerá tormentas en gran parte del territorio nacional.

Persistirá la onda de calor con temperaturas de hasta 45 grados

Mientras algunas regiones enfrentarán lluvias intensas, otras continuarán bajo condiciones extremas de calor.

Vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios

El pronóstico también contempla rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Chihuahua y de hasta 60 kilómetros por hora en entidades como Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

Protección Civil advirtió que estas condiciones podrían provocar:

Caída de árboles

Derribo de anuncios espectaculares

Cortes de energía eléctrica

Riesgos para peatones y automovilistas

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS