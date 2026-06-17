Alertan por sensación térmica hasta de 50 grados en el sur de Tamaulipas

Protección Civil exhortó a la población a tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor, deshidratación y otras afectaciones derivadas de las altas temperaturas

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La suspensión temporal de las lluvias en el sur de Tamaulipas traerá consigo un incremento considerable en las temperaturas durante los próximos días, por lo que autoridades de Protección Civil alertaron sobre sensaciones térmicas que podrían alcanzar hasta los 50 grados centígrados en algunas comunidades rurales de la región.

El subdirector regional de Protección Civil, Rafael Chirinos Aguilar, exhortó a la población a tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor, deshidratación y otras afectaciones derivadas de las altas temperaturas, especialmente entre niñas, niños y adultos mayores.

Explicó que aunque las temperaturas máximas oscilarán entre los 38 y 42 grados centígrados, la combinación de calor y humedad elevará considerablemente la sensación térmica.

«Vamos a tener un poquito de descanso en el tema de lluvias; sin embargo, esto va a generar ese descanso. Los expertos en esta área estiman vamos a tener temperaturas muy elevadas en estos días dado que ya no vamos a tener lluvias; se estiman temperaturas de 38 grados y como sensación térmica 40, 45 grados máximo… en zonas ejidales se registren temperaturas de los 42 grados con sensación térmica de los 50»

El funcionario aclaró que, aunque en redes sociales han circulado versiones sobre temperaturas hasta de 55 grados centígrados, no existe información oficial que confirme esos registros para la zona.

«Alguna información que ha surgido en redes sociales establece que va a haber temperatura de 55 grados, no tenemos a ciencia cierta el máximo de temperatura que vamos a tener registrada en la zona, pero sin embargo sí les puedo decir que las temperaturas van a ser elevadas en estos 2, 3 días»

Ante este panorama, Protección Civil recomendó mantenerse hidratado constantemente, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa ligera de colores claros y suspender actividades físicas intensas o labores al aire libre durante las horas de mayor radiación solar.

Chirinos Aguilar insistió en la importancia de vigilar a los sectores más vulnerables de la población y acudir de inmediato a los servicios médicos ante síntomas como mareo, dolor de cabeza, agotamiento extremo o desorientación, señales que podrían estar relacionadas con un golpe de calor.

Las autoridades mantendrán el monitoreo de las condiciones meteorológicas y reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada a través de canales oficiales.