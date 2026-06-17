Analizan retos y proyectos hídricos durante reunión de COMAPA SUR con socios de CANACO Tampico

Durante el encuentro, el gerente general de COMAPA SUR, Mtro. Francisco José González Casanova, presentó un panorama sobre los principales desafíos que ha enfrentado el organismo operador desde el inicio de la actual administración

MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

Con el propósito de fortalecer el intercambio de información sobre temas estratégicos para la región, se llevó a cabo una reunión informativa con socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tampico (CANACO), en la que participaron representantes de organismos, iniciativa privada y ciudadanía organizada.

Durante el encuentro, el gerente general de COMAPA SUR, Mtro. Francisco José González Casanova, presentó un panorama sobre los principales desafíos que ha enfrentado el organismo operador desde el inicio de la actual administración, así como las acciones emprendidas para rehabilitar la infraestructura sanitaria y mejorar la prestación de los servicios.

Asimismo, compartió los avances y resultados obtenidos en materia de rehabilitación de la red de drenaje sanitario, destacando la importancia de continuar impulsando proyectos que permitan atender problemáticas históricas y fortalecer la infraestructura hidráulica de la zona sur de Tamaulipas.

En la reunión también participó el Lic. Luis Apperti Llovet, coordinador general del Proyecto Génesis, quien expuso los alcances de esta iniciativa promovida por el sector industrial de la región para fomentar el reúso de agua residual tratada en procesos productivos, contribuyendo a la sostenibilidad y al aprovechamiento eficiente del recurso hídrico.

El encuentro contó además con la presencia del presidente de CANACO Tampico, Eduardo Manzur Manzur; del coordinador de la Mesa Ciudadana del Agua de la Zona Sur de Tamaulipas, Ing. José Luis del Ángel Sosa; así como de socios del organismo empresarial interesados en conocer los avances y proyectos relacionados con la gestión del agua en la región.

La reunión reafirmó la importancia de mantener espacios de diálogo y colaboración entre organismos, sector empresarial y sociedad civil para impulsar acciones que contribuyan al desarrollo sostenible del sur de Tamaulipas.