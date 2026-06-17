Ayuntamiento relanzará licitación de revestimiento de cerro para mitigación de riesgos

El secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología de Tampico, Rogelio Ontiveros Arredondo, explicó que la falta de participación se debe principalmente a la complejidad técnica de los trabajos requeridos

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

La obra de revestimiento y estabilización del cerro de Andonegui, en la colonia Telegrafistas de Tampico, sufrirá un retraso luego de que ninguna de las dos empresas inscritas en la licitación pública se presentara al proceso de adjudicación, situación que obligará al Ayuntamiento a declarar desierto el concurso y lanzar una nueva convocatoria.

El proyecto es considerado prioritario debido a que busca mitigar riesgos en un talud de aproximadamente 200 metros lineales y más de 10 metros de altura, donde habitan cerca de 20 familias expuestas a posibles deslaves.

El secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología de Tampico, Rogelio Ontiveros Arredondo, explicó que la falta de participación se debe principalmente a la complejidad técnica de los trabajos requeridos, ya que se trata de una obra altamente especializada en estabilización de taludes.

«Si en la siguiente licitación se vuelve a declarar desierto por alguna cuestión de ese tipo ya se iniciará un proceso de licitación restringida o hasta una asignación directa. ¿Por qué se llega a esto en ese tipo de obras?… Son un trabajo muy especial… con el número les digo todo, se inscribieron solamente dos empresas, cuando hubieran 10, 15 o 20 empresas. No lo hacen porque las mismas empresas conocen y saben sus alcances dentro de su currículum. Esa obra no la he hecho yo, tengo que subcontratar a alguien más, me va a salir más caro»

El funcionario explicó que el proyecto contempla la construcción de un muro de contención en la parte baja del cerro, sistemas de anclaje, malla de refuerzo, concreto lanzado, drenes pluviales y otras acciones de ingeniería diseñadas para garantizar la estabilidad del terreno.

«Es un revestimiento de talud que es toda una ingeniería, estabilización de taludes con anclajes, concreto lanzado, muros de contención. Todo un catálogo de conceptos que llevan una especialidad muy específica»

Ontiveros Arredondo recordó que además de cumplir con los requisitos técnicos, las propuestas deben ser financieramente viables y ofrecer las mejores condiciones para el municipio, garantizando que la obra se concrete en tiempo y forma.

El funcionario dijo que las empresas que no acudieron a la apertura de propuestas podrán participar nuevamente en la siguiente convocatoria, ya que no existe ninguna restricción para ello.

«Sí por supuesto, no están vetadas… algunas quizá dijeron no cumplimos con todos los requisitos que están solicitando. Algunas veces no les alcanza el tiempo, se quedan a 10 minutos de la entrada; el reglamento es muy conciso, si es a las 12 es a las 12, ni un minuto más, las puertas se cierran»

El secretario informó que esta es la primera licitación que se declara desierta durante la actual administración municipal y advirtió que existen al menos otros cuatro cerros considerados de riesgo en la ciudad, en sectores ubicados en la calle Torreón y la colonia Sauce que también requerirán obras similares.

Mientras se concreta el nuevo procedimiento de contratación, el municipio mantendrá medidas preventivas en la zona, entre éstas el acordonamiento del área y la realización de estudios de mecánica de suelos para monitorear las condiciones del cerro.

Se estima que la nueva licitación sea publicada en los próximos días y que, una vez asignado el contrato, los trabajos de estabilización tengan una duración aproximada de tres meses.