‘El Mencho‘, financiaba a Los Chapitos, reveló Omar García Harfuch en La Mañanera

MÉXICO.- Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como ‘el Mencho‘, financiaba a Los Chapitos, reveló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la Mañanera del Pueblo, el funcionario federal detalló que investigaciones hallaron un vínculo entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Expuso que antes de ser abatido, ‘el Mencho‘ se había relacionado con la facción de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocidos como Los Chapitos.

En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa”, refirió.

García Harfuch puntualizó que al momento, tras la muerte de Nemesio Oseguera, “no se tiene ningún indicio” de que la alianza entre el CJNG y Los Chapitos continúe, si bien no se descarta.

Poder del CJNG disminuyó tras caída del ‘Mencho’

Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, fue abatido el domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo del Ejército llevado a cabo en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

‘El Mencho’, de 59 años de edad, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su detención.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, aseguró que tras el abatimiento de Oseguera Cervantes, el poder del Cártel Jalisco Nueva Generación disminuyó.

Definitivamente (disminuyó el poder del CJNG). Como se demostró, la autoridad pudo restablecer la paz en coordinación con las autoridades de Jalisco de manera muy rápida en el estado”, detalló en la conferencia matutina del 6 de marzo de 2026.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ – DÓRIGA DIGITAL