Encuentran cadáver a un costado de la carretera

El área quedó resguardada mientras esperaban la llegada de agentes de la Policía Investigadora

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

A un costado de la carretera Tampico-Mante, fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona, la mañana del miércoles.

El hombre presentaba avanzado estado de descomposición.

Se dio a conocer que era una persona en situación de calle que vivía en un área verde.

Aparentemente tenía varios días de haber fallecido.

El deceso se registró en la colonia Venustiano Carranza.

Al sitio llegaron elementos de la Guardia Estatal y personal de la SEDENA.

El área quedó resguardada mientras esperaban la llegada de agentes de la Policía Investigadora.

Tras darse fe del cadáver, se ordenó su traslado a la morgue local.