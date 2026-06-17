Indice de calor supera los 55 grados en la zona sur

Aunque la temperatura más alta registrada fue de 39.3 grados en Esteros, la combinación de humedad del 54 por ciento elevó la sensación térmica a niveles considerados de riesgo para la salud

Por José Luis Rdz.

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Las condiciones de calor extremo continúan afectando a la zona sur de Tamaulipas, donde este martes el índice de calor alcanzó hasta 55.3 grados centígrados en el sector Esteros de Altamira, de acuerdo con las estaciones de medición de dependencias federales.

Aunque la temperatura más alta registrada fue de 39.3 grados en Esteros, la combinación de humedad del 54 por ciento elevó la sensación térmica a niveles considerados de riesgo para la salud, especialmente para quienes realizan actividades al aire libre.

Durante la tarde, la estación meteorológica SEMAR ASTIMAR2, ubicada en Tampico, reportó una temperatura de 35.8 grados centígrados y una sensación térmica de 52 grados, con una humedad relativa de 67.6 por ciento, confirmando la persistencia del ambiente sofocante en la zona conurbada.

El registro de la Secretaría de Marina señala que la temperatura máxima del día alcanzó 37.2 grados a las 15:55 horas, mientras que la mínima fue de 27.1 grados durante la madrugada, evidenciando una jornada marcada por el intenso calor.

El segundo valor más alto de índice de calor se reportó en la colonia 17 de Enero de Ciudad Madero, con 51.5 grados, pese a que el termómetro marcó 34.4 grados. La elevada humedad incrementó significativamente la sensación de bochorno.

En Tampico Norte también se registraron condiciones extremas, con una sensación térmica superior a los 50 grados, mientras que sectores como Ciudad Madero, Altamira Centro y el Libramiento Poniente reportaron índices de calor entre 44 y 49 grados.

Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, mantenerse hidratado y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, debido al riesgo de golpes de calor y deshidratación.