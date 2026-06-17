Investiga fiscalía presunto suicidio

El hallazgo de un joven sin vida en la colonia Liberal provocó la movilización de las autoridades y de los cuerpos de auxilio

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un joven fue hallado sin vida la mañana de este martes en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Liberal de esta capital. En las primeras versiones que circulan se presume que se habría quitado la vida.

De acuerdo con reportes de las autoridades, el hallazgo ocurrió antes del mediodía cuando un familiar localizó a Alan Enrique “Z” inconsciente dentro de una habitación de la vivienda.

Otros familiares intentaron reanimarlo de inmediato, pero ya no contaba con signos vitales. Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas acudió al lugar y confirmó el deceso.

La madre del joven fue quien lo identificó ante las autoridades. Elementos de la Policía Investigadora y de la Guardia Estatal resguardaron la zona mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado procesaron la escena.

Tras realizar los protocolos correspondientes, ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y determinar las causas exactas del fallecimiento.

Hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron a este trágico suceso. La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del deceso, que se encuentra bajo investigación.