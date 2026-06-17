Napoleón Bonaparte y Cabeza de Vaca

GRANO DE ARENA/ JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES

Por. Juan Carlos López Aceves

Mientras en Coahuila, uno de los allegados al ex mandatario tamaulipeco que, inexplicablemente, fue aceptado por MORENA en 2018, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, aprovecha el triunfo del PRI en la pasada elección legislativa, para golpear a sus adversarios políticos, en Tamaulipas sigue sin dar señales de vida la Comisión Especial del Congreso local, integrada para investigar las tropelías de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Nadie sabe, nadie supo, diría el “Lonje Loco”, personaje de Eugenio Derbez, sobre la “Comisión Especial para el análisis y seguimiento de las denuncias presentadas por presuntos hechos de corrupción en la Secretaría de Salud, durante la Administración Pública Estatal en el periodo 2016-2021”, como la bautizó el ex panista, HUMBERTO PRIETO HERRERA.

Presidida por el diputado, ELIPHALETH GÓMEZ LOZANO, y de la que forma parte el panista, GERARDO PEÑA FLORES, integrante del cuadro chico del ahora prófugo de la justicia mexicana, la Comisión Especial se ha reunido en cuatro ocasiones, desde que fue instalada el 2 de septiembre de 2025, Que fue el tema central de la primera sesión celebrada.

En la segunda, del 17/09/2025, se “analizo” la información solicitada al Auditor Superior del Estado, FRANCISCO NORIEGA OROZCO, sobre las denuncias penales “por posibles hechos de corrupción dentro de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, durante los años 2017-2018”. Reunión en la que, el fantoche de PEÑA FLORES, intentó sin éxito, dar una lección sobre el “abc” del procedimiento de una compra del gobierno.

La tercera, celebrada el 04/11/2025, tuvo como único propósito, invitar a una “reunión de trabajo”, ese mismo día, al Auditor NORIEGA OROZCO.

Y en esa cuarta reunión de la Comisión Especial, NORIEGA OROZCO habló mucho y aportó poco sobre las investigaciones abiertas por la ASE a CABEZA DE VACA, argumentando el cuidado al “debido proceso”. Pérdida de tiempo, salvo la intervención del diputado, VICTOR GARCÍA FUENTES, quien afirmó que, desviar los recursos destinados a la salud, es un “pecado” y tomar ese dinero para otros fines es un “crimen”.

De poco o nada ha servido, la rueda de prensa convocada en la Cámara de Diputados, el 9 de septiembre de 2025, en la que, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 66 Legislatura, PRIETO HERRERA, sostuvo que los recursos públicos de las 14 denuncias presentadas por la Secretaría de Salud, 343 millones de pesos, fueron a parar a las empresas de SERGIO y JULIO CARMONA ANGULO.

Lo cual es cierto: las transferencias del gobierno de CABEZA DE VACA se realizaron a “PERMART” y “JOSER”, de los hermanos CARMONA ANGULO, siendo Subsecretario de Salud, HORACIO GARCÍA ROJAS. Quien, en 2007, aspiró a una regiduría en Reynosa, integrando la planilla perdedora del PAN, presidida por GERARDO PEÑA FLORES.

De la que también formaron parte JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, MARÍA DE

LOURDES ARTEAGA REYNA, Secretaria de Finanzas del gobierno panista, y JORGE ESPINO ASCANIO, ex titular de la ASE.

“Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión.» Una frase atribuida al corso, NAPOLEÓN BONAPARTE, que aplica a la Comisión en comento. La misma que no se reúne desde hace siete meses. Mientras en Texas, CABEZA DE VACA pasea con su familia, vive cómodamente y cuida su ganado brahman.

Por cierto, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, fue delegado del CEN del PAN en Tamaulipas, en 2016, durante la elección gubernamental ganada por CABEZA DE VACA. Además, fueron compañeros en el senado, junto con ROBERTO GIL ZUARTH, SALVADOR VEGA CASILLAS y JAVIER LOZANO ALARCÓN. Los asesores de su sexenio con cargo al erario.

No entiendo por qué MORENA lo reclutó, lo hizo diputado y ahora senador, siendo parte de la camarilla panista más anti 4T. La misma que lo “destapó” en agosto de 2016, como candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila.

Esta añeja amistad con CV, explica su conducta reciente.