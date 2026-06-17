Puntea Tamaulipas en acceso a internet

Encuesta del INEGI ubica a Tamaulipas entre las entidades con mejores niveles de conectividad del país, con altos índices de acceso a internet, telefonía móvil y adopción de dispositivos inteligentes

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas se mantiene entre las entidades con mayores niveles de acceso a las tecnologías de la información en el país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los indicadores ubican al estado dentro de los rangos más altos de conectividad nacional en acceso a internet, telefonía móvil y adopción de nuevas tecnologías en los hogares.

El estudio revela que México alcanzó una cifra histórica de 104.9 millones de usuarios de internet, equivalentes al 86.1 por ciento de la población de seis años y más, el nivel más alto registrado desde el inicio de esta medición.

Dentro de este panorama, Tamaulipas figura entre los estados donde entre el 80 y el 90 por ciento de la población utiliza internet, colocándose por encima de entidades con mayores rezagos en conectividad y alineado con los niveles que predominan en la región norte del país.

El acceso a internet se ha convertido en uno de los principales indicadores de desarrollo social y económico, ya que actualmente no solo facilita la comunicación, sino también el acceso a educación, servicios financieros, trámites gubernamentales, comercio electrónico, entretenimiento y oportunidades laborales.

La encuesta también señala que el 78.3 por ciento de los hogares mexicanos cuenta con conexión a internet. En el caso de Tamaulipas, la entidad se ubica igualmente entre los estados donde entre siete y ocho de cada diez viviendas tienen acceso a la red.

Otro de los indicadores que fortalecen la posición del estado es el uso de teléfonos celulares. La ENDUTIH estima que el 84.6 por ciento de la población mexicana utiliza este dispositivo, consolidándolo como la principal herramienta de acceso al entorno digital.

Actualmente, el 97.3 por ciento de los usuarios de internet se conecta a través de un teléfono inteligente, cifra que supera ampliamente el uso de computadoras, tabletas electrónicas o consolas de videojuegos.

Este fenómeno explica el crecimiento sostenido de la conectividad en el país, ya que el acceso a internet ya no depende exclusivamente de equipos instalados en los hogares, sino de dispositivos móviles que acompañan a las personas durante gran parte del día.

Uno de los apartados en los que Tamaulipas destaca es en la incorporación de dispositivos inteligentes conectados a internet. El estado se encuentra entre las entidades donde entre el 30 y el 40 por ciento de los hogares dispone de este tipo de tecnología, que incluye cámaras de vigilancia, asistentes virtuales, bocinas inteligentes y otros sistemas automatizados.

La cifra es superior al promedio nacional, que se ubica en 30.9 por ciento, lo que refleja una creciente adopción de tecnologías emergentes en los hogares tamaulipecos.

Los datos también muestran cambios en los hábitos de consumo de contenidos digitales. A nivel nacional, más de un tercio de los hogares paga servicios de streaming y tres de cada cuatro televisores son inteligentes, evidenciando una transformación en la forma en que las familias se informan y entretienen.

El avance de Tamaulipas en materia digital coincide con una tendencia nacional de crecimiento sostenido. En poco más de una década, México pasó de tener poco más de 61 millones de usuarios de internet a casi 105 millones.

Aunque estados como Nuevo León, Baja California y Ciudad de México encabezan diversos indicadores, la entidad tamaulipeca mantiene niveles elevados de acceso digital y una creciente incorporación de usuarios y hogares a la vida conectada.