Realiza Transporte Público operativo contra unidades de plataforma en Tampico

De acuerdo con reportes de operadores, los inspectores permanecen en el área observando la actividad de las unidades y se acercan a los conductores una vez que éstos abordan pasajeros para llevar a cabo las revisiones correspondientes

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Personal de la Delegación Regional del Transporte Público en el sur de Tamaulipas supervisa a conductores de plataformas digitales en las inmediaciones de Walmart Hidalgo, uno de los puntos con mayor movimiento de usuarios en la zona.

De acuerdo con reportes de operadores, los inspectores permanecen en el área observando la actividad de las unidades y se acercan a los conductores una vez que éstos abordan pasajeros para llevar a cabo las revisiones correspondientes.

A través de redes sociales, trabajadores de plataformas señalaron que en el lugar participan más de una decena de elementos de la dependencia estatal, situación que ha llamado la atención de usuarios y operadores.

Las acciones forman parte de las labores de verificación que lleva a cabo la autoridad del transporte para constatar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de quienes ofrecen servicios de traslado mediante aplicaciones móviles.

El operativo se desarrolló en el estacionamiento y accesos del centro comercial, donde con frecuencia se concentra un importante número de viajes solicitados a través de plataformas digitales.

Hasta el momento, la Delegación Regional del Transporte Público no ha informado de manera oficial los resultados de las revisiones ni el número de unidades inspeccionadas durante estas acciones.