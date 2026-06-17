Realizan 500 cortes de agua diariamente

Endurece COMAPA, las acciones para apretar a 40 mil usuarios que no pagan el servicio. Por lo que se realizan cortes masivos

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Ciudad Victoria realiza diariamente alrededor de 500 acciones de reducción o suspensión del servicio de agua potable a usuarios con adeudos importantes, como parte de las medidas para mejorar la recaudación y reducir la cartera vencida.

El gerente general del organismo, Fernando García Fuentes, informó que más de 40 mil usuarios presentan rezagos en el pago de sus recibos, situación que ha generado una deuda histórica cercana a los 500 millones de pesos.

Reconoció que recuperar la totalidad de esos recursos será complicado debido a que durante años prevaleció una cultura de incumplimiento en el pago del servicio.

“Durante mucho tiempo la recuperación dependió prácticamente de la voluntad de las personas. Cuando se genera una cultura de no pago es muy difícil revertirla, pero tenemos que hacerlo”, expresó.

Explicó que actualmente el 75 por ciento de los usuarios cumple oportunamente con sus pagos, mientras que el 25 por ciento restante mantiene adeudos.

“Estamos hablando de aproximadamente 40 mil usuarios morosos. Es una situación injusta porque el costo de operar el sistema y traer agua desde fuentes distantes recae solamente en quienes sí pagan”, señaló.

Por ello, dijo, el organismo ha fortalecido sus mecanismos de cobranza mediante más opciones de pago, programas de regularización y acciones coercitivas para quienes se niegan a cumplir con sus obligaciones.

García Fuentes aseguró que Comapa ofrece facilidades para que los usuarios regularicen sus adeudos mediante convenios y ajustes de pago.

Respecto a las medidas aplicadas, explicó que diariamente se realizan más de 500 acciones de limitación del servicio.

En algunos casos se reduce el suministro y en otros se suspende totalmente hasta que el usuario liquide o acuerde el pago correspondiente.