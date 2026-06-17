Reportan capturas en Matamoros

Autoridades detuvieron a un presunto integrante de una red de extorsión, y a ocho vinculados con el asesinato de un elemento federal

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Como parte de las acciones para el combate al delito de extorsión, en Tamaulipas fue detenido Salvador “N”, integrante de una organización criminal que extorsionaba a comerciantes y empresarios de Matamoros.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó durante la conferencia matutina, que el sujeto cuenta con antecedentes delictivos en Estados Unidos en 2017.

Explicó que Salvador “N”, identificado con una célula delictiva con operación en la frontera de Tamaulipas, habría sido detenido por autoridades de ese país y acusado por los delitos de contrabando de armas y municiones.

La detención, dijo, se llevó a cabo en el marco de la estrategia nacional contra la extorsión, en la que participan elementos de seguridad federales, en coordinación con las autoridades de las 32 entidades federativas.

García Harfuch informó que del 6 de julio del 2025 al 31 de mayo del 2026, se ha logrado detener a 1, 268 extorsionadores en diferentes entidades, siendo una de las prioridades en materia de seguridad en el país.

También en Tamaulipas, informó que en el municipio de Matamoros fueron detenidas ocho personas que estarían presuntamente relacionadas con el homicidio de un elemento del Servicio de Protección Federal ocurrido el pasado 17 de mayo.

Durante la agresión, otros dos elementos de seguridad resultaron lesionados, por lo que se implementaron diversas acciones de investigación para lograr dar con los responsables.

“Como resultados y operativos coordinados, fueron detenidas ocho personas vinculadas con actividades de tráfico de drogas, armamento y municiones”, señaló el mando federal.

En esas acciones, explicó, participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes lograron detener a los sujetos, integrantes de un grupo criminal de Matamoros.

“Los detenidos son integrantes del Cártel del Golfo y se encuentran vinculados con una agresión armada hacia elementos del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.

Los cateos se llevaron a cabo a un inmueble ubicado en la colonia Ciudad Industrial de Matamoros donde se detuvo a Juan “N”, Eduardo “N” y Víctor “N”, y posteriormente a Juan Pablo “N” en la colonia Casablanca.

A este sujeto se le aseguró un vehículo con placas de Texas, un arma larga y una corta, cargadores, cartuchos de diversos calibres y un chaleco táctico y en una tercera acción se detuvo a Zuriel “N”, Arturo “N”, José Angel “N” y Rubén “N”.

Durante los operativos fueron aseguradas 21 armas largas, dos armas cortas, 35 cargadores, aproximadamente mil 371 cartuchos de diferentes calibres, alrededor de 43.400 kilogramos de probable marihuana, 10 vehículos, 10 chalecos balísticos, seis placas balísticas, dos radios de comunicación y 159 ponchallantas.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana lamentó los hechos y aseguró que todas las personas relacionadas con la agresión al personal de seguridad, asignados al Consulado de Estados Unidos en Matamoros serán detenidas.