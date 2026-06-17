Tiene Altamira seis áreas de riesgo por dengue

Una de ellas es la colonia Tampico-Altamira, en la que se presentaron los dos únicos casos de dengue de este año

Benigno Solís

Expreso-La Razón

En el municipio de Altamira, hay seis áreas consideradas de riesgo, en las que ya se han presentado, en su momento, casos de dengue.

Y son en las que las autoridades de salud concentran principalmente sus esfuerzos en cuanto a descacharrización y fumigación.

Una de ellas es la colonia Tampico-Altamira, en la que se presentaron los dos únicos casos de dengue de este año, comentó Carlos Alberto Juárez del Ángel, director del distrito de salud para el bienestar número 12 en Altamira.

En la lista también se encuentran las colonias Miramar, Satélite y Monte Alto.

De igual manera aparecen la zona centro y centro norte.

Se trata de sectores con grandes cantidades de habitantes y en las que abundan áreas verdes y predios con maleza.

En esos lugares se han intensificado los trabajos de fumigación y descacharrización para evitar la proliferación del mosco transmisor.