Agua sobra en el sur pero escasea en el norte

En la región centro del estado, las lluvias recientes han permitido saturar de humedad amplias extensiones de terreno, mientras autoridades mantienen la expectativa de que los escurrimientos lleguen hasta la presa Vicente Guerrero

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las lluvias que han bañado gran parte de Tamaulipas durante los últimos días han dejado beneficios evidentes en varias regiones del estado, pero todavía no son suficientes para sacar a los municipios del norte de la entidad del semáforo del agua en color rojo.

Aunque las precipitaciones han sido generalizadas y han contribuido a mejorar las condiciones hídricas en diversas cuencas, la situación en esa zona sigue siendo delicada, reconoció el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, quien aseguró que el suministro para consumo humano se mantiene garantizado.

El funcionario explicó que el panorama es completamente distinto en el sur del estado, donde el sistema lagunario que abastece a la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira registra niveles históricos de almacenamiento.

Detalló que actualmente dicho sistema se encuentra al 140 por ciento de su capacidad, una condición que no se había observado en al menos siete décadas y que refleja el impacto positivo de las recientes lluvias sobre la principal fuente de abastecimiento de agua de la región.

Tan solo durante la última semana, el sistema lagunario recibió más de 200 millones de metros cúbicos adicionales, impulsados principalmente por el aumento en el caudal del río Guayalejo.

Aunque el afluente comenzó a disminuir conforme cesaron las precipitaciones, el volumen aportado permitió una recuperación significativa de los cuerpos de agua.

Los escurrimientos también favorecieron a presas como la Ramiro Caballero y la Emilio Portes Gil, que registraron incrementos en sus niveles de almacenamiento tras varios meses de incertidumbre por la sequía.

Pese al elevado volumen de agua acumulado en el sur, Quiroga Álvarez descartó riesgos de desbordamiento o afectaciones para las familias asentadas en zonas cercanas al sistema lagunario.

Recordó que en 2024, tras el paso de la tormenta tropical Alberto, se presentaron excedentes que provocaron algunos encharcamientos en vialidades, aunque sin consecuencias mayores para la población.

En la región centro del estado, las lluvias recientes han permitido saturar de humedad amplias extensiones de terreno, mientras autoridades mantienen la expectativa de que los escurrimientos lleguen hasta la presa Vicente Guerrero, principal fuente de abastecimiento para Ciudad Victoria.

Si bien los ríos de la zona muestran un incremento en sus niveles, el secretario consideró que todavía no alcanzan los volúmenes deseados para una recuperación más acelerada de la presa, aunque confió en que las precipitaciones previstas para las próximas semanas continúen aportando agua al sistema.

Finalmente, recordó que la temporada de lluvias y ciclones tropicales apenas comenzó el pasado 1 de junio y se extenderá hasta finales de noviembre, por lo que aún existe la posibilidad de que nuevas tormentas y fenómenos meteorológicos contribuyan a mejorar las reservas hídricas de Tamaulipas.