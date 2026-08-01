Intensifica el Atlántico su actividad ciclónica

Pese a que se prevé que en Agosto sea más activo en ciclones y huracanes para el océano Atlántico, descartan riesgos para Tamaulipas

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Aunque agosto marca el inicio del periodo más activo de la temporada de ciclones y huracanes en el océano Atlántico, los pronósticos meteorológicos actuales no muestran señales de afectaciones para México y, por lo tanto, tampoco para Tamaulipas.

De acuerdo con información difundida por la página especializada Huracán Info-México, agosto es considerado, conforme a la climatología, el segundo mes con mayor actividad ciclónica del año en la cuenca del Atlántico, por lo que es normal que los meteorólogos comiencen a vigilar las ondas tropicales que emergen de las costas de África.

De manera preliminar, los modelos meteorológicos de largo plazo proyectan que durante la segunda semana de agosto podrían desarrollarse algunas ondas tropicales de mayor intensidad sobre el Atlántico tropical.

Sin embargo, hasta el momento, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) no ha identificado probabilidades significativas para el desarrollo de ciclones tropicales que puedan afectar al Golfo de México.

El meteorólogo Rubén García explicó que, aunque la temporada 2026 se perfila como menos activa de lo habitual, eventualmente podrían registrarse algunas formaciones ciclónicas en la región atlántica, un comportamiento considerado normal para esta época del año.

Entre los escenarios analizados, el conjunto de miembros del modelo europeo muestra entre un 15 y un 20 por ciento de probabilidad para la formación de una depresión tropical entre el Caribe y África, entre el 9 y el 12 de agosto.

No obstante, los especialistas enfatizan que se trata de proyecciones preliminares sujetas a cambios conforme avance el monitoreo.

Para Tamaulipas, el panorama continúa siendo favorable, ya que actualmente —y muy probablemente durante gran parte de agosto— no existen ni se prevé la formación de sistemas tropicales con trayectoria hacia el Golfo de México o condiciones que representen una amenaza para las costas del noreste del país.

Los expertos recomiendan mantenerse atentos a los informes oficiales conforme avance la temporada, especialmente porque agosto, septiembre y octubre concentran la mayor parte de la actividad ciclónica en el Atlántico.

Por ahora, no existen motivos de preocupación para la población tamaulipeca.

La vigilancia meteorológica continuará durante las próximas semanas, mientras las ondas tropicales provenientes de África siguen su recorrido habitual sobre el Atlántico, sin representar hasta el momento un riesgo para México ni para Tamaulipas.