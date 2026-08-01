Apela defensa de Danna contra la vinculación

Los abogados defensores buscan que los magistrados del Tribunal de Justicia revisen la resolución de la jueza de control y reviertan la medida cautelar que mantiene a la joven privada de su libertad

Por. Óscar Figueroa

Expreso – La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La defensa legal de Danna Yanina «N» interpuso el recurso de apelación contra la orden de vinculación a proceso dictada en su contra por el delito de feminicidio en el caso de la menor Dafne, de 13 años.

Los abogados defensores buscan que los magistrados del Tribunal de Justicia revisen la resolución de la jueza de control y reviertan la medida cautelar que mantiene a la joven privada de su libertad en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira.

El recurso legal fue confirmado por el licenciado Carlos David Robles, integrante del equipo de la defensa, quien sostuvo que la Fiscalía carece de elementos técnicos para incriminar a su representada.

«La joven es inocente por eso la defendemos con todo y primero Dios los magistrados se darán cuenta de todas las tonterías del MP al imputar y la juez al resolver», afirmó el litigante a través de sus redes sociales.

La postura de la defensa se centra en la ausencia de elementos jurídicos básicos en la acusación planteada por el Ministerio Público durante la audiencia inicial.

“Sino te imputan conducta típica, no hay delito menos participación, hasta un estudiante sabe esto, tipicidad», puntualizó Robles tras concluir la redacción de la impugnación.

El recurso pasará a manos de un tribunal de alzada, donde los magistrados evaluarán si la determinación de la jueza se apegó a derecho o si procede la libertad de la imputada.

La familia de Danna protestó el pasado miércoles en las instalaciones de la Fennam de Tampico, donde puntualizaron que la joven de 18 años de edad es inocente.