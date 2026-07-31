Dan 15 años de cárcel a Zhenli Ye Gon, el empresario de “coopelas o cuello”

En 2008 la Unidad de Inteligencia Financiera lo denunció por transferencias en efectivo por más de 33 millones de dólares

Staff

Ciudad de México.-Un juez federal dictó sentencia de 15 años y un día de prisión en contra de Zhenli Ye Gon, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También impuso una multa de 140 mil 400 pesos y le negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, se suspendieron sus derechos políticos y civiles, además, se ordenó su amonestación.

Con las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el juez ordenó esa sentencia.

El 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) dieron cumplimiento por reclusión al mandato judicial contra el empresario mexicano de origen chino, días después se dictó el auto de formal prisión en su contra por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un comunicado la Fiscalía General de la República (FGR), señaló que la resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019, por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito y Zhenli Ye Gon promovió un juicio de amparo, que fue negado.

Actualmente, se encuentra interno en el Cefereso Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera, denunció al empresario, quien como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., y través de una casa de cambio, realizó diversas transferencias de divisas en efectivo por la cantidad de alrededor de 33 millones 61 mil 234 dólares, a paraísos fiscales.

Esto con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos, así como transferencias a una empresa con antecedentes de que ha sido utilizada para la compra de aeronaves y servicios de aviación en forma irregular, además de esta causa penal, enfrenta otras.