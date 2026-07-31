Jóvenes devuelven color y reviven la canchita de la colonia Estudiantil

¡La canchita Flores Camargo, de la colonia Estudiantil de Cd. Victoria, volvió a llenarse de color!

Por Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORA, TAMAULIPAS.- Lo que durante años fue un espacio deteriorado y poco aprovechado, hoy luce una nueva imagen gracias al talento y compromiso de jóvenes que participaron en la jornada “Murales y Mosaicos por el Amor y la Libertad”, impulsada por el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) en la cancha de fútbol rápido “Alejandro Flores Camargo”, en la colonia Estudiantil.

A través del arte, los colores y el trabajo comunitario, las paredes del espacio deportivo fueron transformadas en un mural con mensajes de paz, libertad y prevención de las adicciones, convirtiendo el lugar en un punto de encuentro más digno para las familias del sector.

La intervención da continuidad a los esfuerzos de recuperación de espacios públicos en la zona, donde hace apenas unas semanas también se realizaron actividades en coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas mediante el programa Lazos para el Bienestar, fortaleciendo el tejido social y la participación ciudadana.

Con brochas en mano y creatividad de sobra, las juventudes demostraron que el arte puede ser una herramienta de transformación social, devolviendo vida, identidad y esperanza a un rincón de la ciudad que hoy vuelve a ser motivo de orgullo para su comunidad.