Participa Marina en limpieza de La Pesca

La Campaña Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025- 2030 es una estrategia permanente orientada a preservar los ecosistemas costeros y marinos.

Por Staff

Personal naval de la Secretaría de Marina participó en la Jornada Mensual de Limpieza y Conservación de Playas, realizada en el poblado de La Pesca, municipio de Soto la Marina, Tamaulipas.

Esta actividad se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y con la participación de voluntarios de la comunidad de La Pesca, quienes unieron esfuerzos para realizar labores de limpieza en Playa Chica y Playa Grande, donde se recolectaron residuos plásticos y otros materiales contaminantes, a lo largo de cinco kilómetros de litoral.

La Campaña Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025- 2030 es una estrategia permanente orientada a preservar los ecosistemas costeros y marinos mediante la eliminación de residuos sólidos en playas y zonas litorales, la reducción del impacto ambiental provocado por los desechos plásticos y el fortalecimiento de la conciencia ambiental entre la población y los visitantes.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través del Sector Naval de La Pesca, “reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y el impulso de una cultura de corresponsabilidad social que contribuya al desarrollo sostenible y al bienestar de las comunidades costeras del estado de Tamaulipas”.