Harfuch revela quién ordenó el feminicidio de la influencer Valeria Márquez

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reveló que este mediático caso sigue bajo investigación.

La mañana de este viernes 31 de julio el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ofreció distintos detalles de la detención de Ramón Ángel «N» alias “El R1”, el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el hijo del delincuente ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ordenó el feminicidio de la influencer tapatía, Valeria Márquez, por lo que ya se trabaja para llevarlo ante la justicia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO