Más de 20 escuelas militarizadas operan con dinero público

Hasta febrero de 2025 había 60 escuelas, colegios y bachilleratos con la denominación militarizado, según el catálogo de Centros de Trabajo 2025 de la Secretaría de Educación Pública

Por. Staff

Ciudad de México.- Las escuelas, academias e institutos que imparten educación básica y media superior militarizada en México, no sólo son particulares. En 16 estados se cuenta con planteles de sostenimiento público y de corte castrense, de acuerdo con información oficial.

El catálogo de Centros de Trabajo 2025 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuya última actualización es de febrero pasado, arroja 60 escuelas, colegios y bachilleratos con la denominación militarizado, con clave de centro de trabajo, adscritas a 31 instituciones académicas.

De ellas, sólo ocho se reportan como privadas y constituidas como asociación civil (AC), mientras 23 se clasifican de sostenimiento público y bajo control de las secretarías de Educación de los estados u organismo estatales descentralizados.

Entre los planteles públicos se incluye el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CcytTec) Militarizado Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl Corona, en Piedras Negras, Coahuila, inaugurado en 2019 por el entonces gobernador Miguel Ángel Riquelme, a fin de ampliar la cobertura en la zona fronteriza.

No es la única entidad que cuenta con bachilleratos militarizados. En Guanajuato, se cuenta con diversos planteles del Bachillerato Bivalente Militarizado Batallón Primer Ligero en ciudades como Irapuato, León y Celaya, y cuyos centros de trabajos cuentan con claves de sostenimiento público y estatal.

Otro ejemplo es Nuevo León, donde operan al menos 11 planteles del Colegio Militarizado General Mariano Escobedo, aunque reporta 15 centros de trabajo ante la SEP.

Ofrece estudios de bachillerato, en los que asegura usar la «disciplina militarizada como una herramienta formativa para enseñar orden, puntualidad y respeto”. En su sitio electrónico afirma que la atención es gratuita, debido a que el gobierno del estado cubre el cien por ciento de su operación.

Las instituciones de la iniciativa privada y organizadas como AC son: Instituto Militarizado del Sureste, ubicado en Mérida, Yucatán; los colegios militarizados Alfa, en Jalisco; Héroes de Chapultepec, en San Luis Potosí; Cadete Juan Escutia, en Tamaulipas; Moderno Alarid; en Ciudad de México; Nuevo México, ubicado en diversos estados; San Lus Potosí, localizado en esa entidad; y Legión de Honor, en Tlaxcala.

De los planteles particulares con clave de centro de trabajo de la SEP, el Colegio Militarizado Nuevo México, con campus en Durango, Mazatlán y Querétaro, afirma ofrecer servicios educativos desde hace más de 25 años y ser una institución líder en la “educación militarizada”.

Otorga atención escolarizada desde prescolar, primaria, secundaria y bachillerato, en los que afirma realizar actividades “de índole cultural, deportivas y militarizadas”. A los estudiantes los denomina “cadetes”, y se les somete, agrega, a una disciplina en la que “aprenden a ajustar su conducta con base en la obediencia”.

Luego de que la SEP dio la instrucción a las autoridades educativas de todo el país para que a partir del ciclo escolar 2026-2027, que inicia este 31 de agosto, ningún plantel se ostente como institución militar o militarizado, escuelas que ofertaban sus servicios educativos bajo esta modalidad han suspendido sus páginas oficiales o han eliminado sus cuentas en redes sociales.

Uno de ellos, es el recién denominado Colegio Nuevo México, cuyo portal electrónico dejó de funcionar y en su página en redes se ostenta con un nuevo nombre, aunque mantiene las imágenes de menores uniformados como cadetes.