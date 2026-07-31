Regreso a clases dejaría derrama superior a 300 mdp en Victoria

Regreso a clases dejaría una derrama económica superior a los 300 millones de pesos en Cd. Victoria.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El próximo 16 de agosto se llevará a cabo la Feria de Regreso a Clases 2026 en Ciudad Victoria, evento en el que se espera la participación de alrededor de 40 comercios y una derrama económica superior a los 300 millones de pesos, impulsada por la compra de útiles escolares, uniformes, calzado, equipos de cómputo y otros artículos para el inicio del nuevo ciclo escolar.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Victoria, Federico Arturo González Sánchez, informó que la feria es organizada en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), además de autoridades estatales y municipales, con el propósito de ofrecer descuentos y promociones a las familias victorenses.

«Tenemos un registro por parte de la Profeco para que se sumen a este 16 de agosto, cuando se va a realizar la Feria de Regreso a Clases, en coordinación con las autoridades municipales, estatales, Profeco y la Cámara de Comercio», señaló.

El dirigente explicó que aún se define la sede del evento, ya que las altas temperaturas han obligado a valorar la realización en un espacio techado. No obstante, también permanece la posibilidad de instalarla en una plaza pública.

«Estamos buscando que sea en un lugar cerrado por el clima, porque el calor está muy fuerte aquí en Ciudad Victoria, o que lo hagamos en una plaza pública», comentó.

A diferencia del año pasado, cuando la feria se desarrolló durante tres días, en esta ocasión el evento se concentrará en una sola jornada. Sin embargo, diversos establecimientos mantendrán promociones y descuentos durante los días previos al regreso a clases para incentivar las compras.

Las proyecciones del sector comercio son optimistas. Tan solo en Ciudad Victoria existe una población superior a 120 mil estudiantes de educación básica, media superior y superior, con un gasto estimado de entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos por alumno, lo que permitiría superar los 300 millones de pesos en derrama económica, un crecimiento cercano al 36 por ciento respecto a 2025, cuando las ventas alcanzaron alrededor de 220 millones de pesos.

González Sánchez destacó que la invitación permanece abierta para que se sumen más establecimientos dedicados a la venta de útiles escolares, papelería, uniformes, calzado, ópticas, equipos de cómputo y tiendas departamentales, con el objetivo de ampliar la oferta para los consumidores.

«Queremos que participe el mayor número de establecimientos. Estamos invitando a nuestros socios de papelerías, ópticas, zapaterías, uniformes y tiendas departamentales, que año con año se suman a esta feria para ofrecer mejores precios a las familias», concluyó.