Sujeto atropella y le quita la vida a su suegra tras discutir con su pareja; también arrolló a su cuñado

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas en la en el municipio de Apodaca, Nuevo León; el momento quedó captado por cámaras de videovigilancia.

APODACA, NUEVO LEÓN.- Una discusión de pareja terminó en tragedia en el municipio de Apodaca, Nuevo León, luego de que un hombre presuntamente atropelló de forma intencional a su suegra y a su cuñado con una camioneta. La mujer perdió la vida horas después en un hospital, mientras que el joven permanece internado con lesiones de gravedad. El momento quedó captado por cámaras de videovigilancia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas del jueves en la caseta de acceso del fraccionamiento Paseo del Nogal, ubicado sobre la avenida Camino Real a Santa Rosa y la calle Chopo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima fue identificada como Nancy Liliana Pérez Rodríguez, de 45 años, quien falleció tras las lesiones sufridas. Su hijo, Carlos Abraham Molina Pérez, de 18 años, resultó gravemente herido y continúa recibiendo atención médica.

El momento quedó captado por cámaras de videovigilancia. Créditos: Redes sociales

Conductor aceleró y embistió a madre e hijo

Según el testimonio de Melany, hija de la mujer fallecida, ella viajaba en una camioneta Jeep Patriot color plata junto con su pareja cuando ambos comenzaron a discutir. Ante la situación, decidió descender del vehículo y llamó a su hermano para que acudiera a recogerla a bordo de un automóvil Honda City.

Al llegar al acceso del fraccionamiento, Carlos Abraham encontró al conductor de la Jeep, quien es su cuñado. Entre ambos comenzó una discusión que rápidamente escaló a los golpes, por lo que vecinos intervinieron para separarlos. Nancy Liliana y su hija también intentaron calmar la situación.

Cuando aparentemente el conflicto había terminado y Carlos Abraham se encontraba junto a su madre, el conductor subió nuevamente a la camioneta y, presuntamente de manera intencional, aceleró a toda velocidad.

De acuerdo con la investigación preliminar, el vehículo derribó la pluma de acceso del fraccionamiento, impactó el automóvil Honda City y terminó arrollando a Nancy Liliana y a su hijo.

Ambos quedaron tendidos sobre el pavimento mientras vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía de Apodaca acudieron al lugar como primeros respondientes. En la escena también se encontraba la pareja del presunto responsable, quien aparece en las grabaciones cargando a un menor de edad; sin embargo, no informó sobre el paradero del conductor.

Paramédicos trasladaron a las víctimas al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS, donde horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Nancy Liliana Pérez Rodríguez.

Las cámaras de seguridad del fraccionamiento registraron toda la secuencia de los hechos, material que ya forma parte de la investigación encabezada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Hasta el momento, el conductor de la camioneta Jeep Patriot no ha sido identificado oficialmente por las autoridades ni ha sido detenido.

La Fiscalía de Nuevo León mantiene abierta la investigación para localizar al presunto responsable y esclarecer completamente los hechos que derivaron en esta tragedia familiar ocurrida en el municipio de Apodaca.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO