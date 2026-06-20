Alteran bombas para saquear agua

Más de 40 irregularidades han sido detectadas por Conagua y el Gobierno de Tamaulipas durante inspecciones en la cuenca del río Guayalejo-Tamesí

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Modificaciones no autorizadas en equipos de bombeo, cambios en los puntos de extracción y medidores fuera de operación forman parte de las más de 40 irregularidades detectadas durante el operativo de inspección que realizan la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno de Tamaulipas en la cuenca del río Guayalejo-Tamesí.

En exclusiva para Expreso, el director general del Organismo de Cuenca Golfo Norte de Conagua, Jaime Felipe Cano Pérez, explicó que las acciones iniciaron hace aproximadamente tres semanas con el propósito de verificar que los aprovechamientos de aguas superficiales se encuentren dentro de la legalidad y se tiene previsto culmine a mediados de agosto.

La revisión cobra especial relevancia debido a que el Guayalejo-Tamesí alimenta el sistema lagunario que abastece de agua potable a la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, región que apenas en 2024 enfrentó una de las crisis más severas por falta del recurso.

“Venimos trabajando para verificar los aprovechamientos con autorización y también aquellos que pudieran estar fuera de la ley. La intención es tomar las medidas necesarias para clausurar, hacer las visitas correspondientes y llevar a buen término el uso del agua en esta fuente tan importante”, señaló.

Aunque las lluvias recientes han disminuido temporalmente la extracción para uso agrícola, el funcionario confirmó que existe un reporte preliminar de más de 40 casos bajo revisión, donde se analiza si existe una violación a las condiciones establecidas en los títulos de concesión.

Entre las anomalías más recurrentes destacan usuarios que aumentaron la capacidad de extracción sin autorización.

Asimismo, explicó que también se han encontrado casos donde el agua se extrae desde un punto distinto al autorizado por la Conagua.

“Puede suceder que tengan autorizada una bomba de seis pulgadas y la cambiaron por una de ocho pulgadas; eso es motivo de una sanción económica”, expuso.

Agregando que «si tienen autorizado un aprovechamiento en determinadas coordenadas y llegamos al sitio y lo están extrayendo en otro lugar, también es una sanción”.

El director de Conagua aclaró que no todas las observaciones corresponden necesariamente a tomas clandestinas, pues en muchos casos se trata de modificaciones realizadas sin notificar a la autoridad o incumplimientos administrativos que igualmente constituyen infracciones.

Otra de las situaciones detectadas es la falta de funcionamiento de los medidores utilizados para cuantificar el volumen extraído.

Y es que algunas personas tienen descompuesto el medidor y también es motivo de sanción.

«Hay diversas causales de incumplimiento del título de concesión y eso es precisamente lo que andamos revisando”, indicó.

Cada inspección se realiza mediante visitas oficiales respaldadas por actas administrativas y personal debidamente acreditado, conforme a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales.

Cano Pérez adelantó que el operativo podría extenderse hasta mediados de agosto, pues la meta es revisar la mayor cantidad posible de aprovechamientos antes de que concluya el actual ciclo agrícola.

Además, reveló que las autoridades analizan replicar este esquema de vigilancia en otras cuencas del estado.

“Tenemos la idea de ampliarlo también al Purificación y al Corona, donde igualmente existe una gran cantidad de concesiones y aprovechamientos que deben ser revisados”, concluyó.