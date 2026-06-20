Apoyará alcaldesa a 400 atletas con becas

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas destacó los resultados de la Beca “Juntos por el Talento Deportivo 2026”, que este año alcanzará una cifra histórica al otorgar 427 apoyos a deportistas y entrenadores neolaredenses.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON

Con una política pública centrada en la justicia social, la inclusión y el fortalecimiento del talento local, el Gobierno Municipal que encabeza Carmen Lilia Canturosas Villarreal continúa impulsando una de las estrategias de apoyo más importantes para las nuevas generaciones a través de programas de becas dirigidos a estudiantes, deportistas y artistas.

Como parte de este compromiso, la presidenta municipal informó los resultados de la Beca “Juntos por el Talento Deportivo 2026”, programa que este año alcanzará una cifra histórica al otorgar 427 apoyos a deportistas y entrenadores neolaredenses, fortaleciendo el desarrollo del deporte y reconociendo a quienes ponen en alto el nombre de la ciudad en competencias estatales, regionales, nacionales e internacionales.“Invertir en el deporte es invertir en la transformación de nuestra sociedad; cada beca representa una oportunidad para que nuestros atletas sigan persiguiendo sus sueños, desarrollen su talento y se conviertan en orgullo de Nuevo Laredo; vamos a seguir respaldando a nuestra juventud porque creemos en su capacidad para construir un mejor futuro para todos”, afirmó.

Gracias al compromiso de la administración municipal con el deporte, para este 2026 se autorizó una inversión de 8 millones de pesos, permitiendo ampliar significativamente el alcance del programa y reconocer el esfuerzo, la disciplina y los logros de quienes representan a Nuevo Laredo en competencias estatales, regionales, nacionales e internacionales.

Este año fueron seleccionados 427 beneficiarios, superando ampliamente los resultados obtenidos en 2025, cuando se otorgaron 300 becas deportivas con una inversión de 5 millones de pesos. El incremento representa un crecimiento de más del 40 por ciento en el número de apoyos entregados, consolidando a este programa como uno de los más importantes para el impulso del talento deportivo local.

La alcaldesa dio a conocer que los resultados de la beca, pueden ser consultados a través de la web oficial del gobierno municipal, nld.gob.mx/becas.

La beca está dirigida a atletas de 6 años de edad en adelante, así como a entrenadores residentes de Nuevo Laredo que acreditaron resultados sobresalientes dentro de procesos deportivos avalados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y sus respectivas federaciones.

Además, se informó que en los próximos días se darán a conocer los detalles sobre la ceremonia de entrega de becas, así como la fecha y el lugar donde las y los beneficiarios recibirán oficialmente este apoyo.